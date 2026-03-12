Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes (RC) recibe a Belgrano en otro choque cordobés con necesidades distintas

Estudiantes (RC), dirigido por Iván Delfino, será local de Belgrano, desde las 19.15, en uno de los duelos cordobeses, de la fecha 10.

12 de marzo 2026 · 07:56hs
Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este jueves por la décima fecha del Torneo Apertura en un cruce entre equipos de la provincia que llegan con realidades diferentes, pero con la urgencia de sumar.

El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio Antonio Candini, en Río Cuarto. El árbitro principal será Fernando Espinoza, mientras que el VAR estará a cargo de Germán Delfino. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto local atraviesa un momento complicado. Tras el ascenso a la máxima categoría, el equipo dirigido por Iván Delfino no logra encontrar regularidad y necesita con urgencia una victoria que le permita salir del fondo de la tabla.

La última caída frente a Sarmiento de Junín volvió a golpear al “León del Imperio”, que acumula seis derrotas en ocho partidos desde su llegada a Primera. El triunfo previo ante Huracán había generado cierta ilusión en Río Cuarto, pero el revés en Junín volvió a poner en evidencia las dificultades del equipo.

En una zona muy competitiva, solo Aldosivi presenta números más flojos en la tabla, mientras que los puestos de clasificación a los playoffs aparecen cada vez más lejanos para un equipo que, pese a mostrar algunos buenos pasajes por las bandas, carece de la jerarquía necesaria para sostener resultados.

Enfrente estará un Belgrano que llega con la intención de recuperarse después de su primera derrota del año. El equipo conducido por Ricardo Zielinski venía en franca levantada hasta la caída frente a Huracán en Parque Patricios, un resultado que frenó momentáneamente su crecimiento en el campeonato.

Ni siquiera el talento de Franco Vázquez pudo evitar una noche marcada por errores defensivos del Celeste, que buscará recomponerse rápidamente para volver a pelear en los primeros puestos de la tabla.

Para este compromiso, Zielinski no contará con dos nombres importantes del plantel: Lisandro López y Franco Zelarayán, quienes arrastran distintas molestias físicas y serán preservados pensando en el clásico del domingo frente a Talleres de Córdoba.

Con este panorama, el duelo en el Candini aparece como un partido clave: Estudiantes intentará cortar su mala racha y sumar puntos vitales para sostenerse en la categoría, mientras que Belgrano buscará una victoria que le permita retomar el camino y seguir prendido en la pelea del torneo.

Probables formaciones de Estudiantes (RC) y Belgrano

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Nicolás Talpone, Tomás González, Francisco Romero, Mauro Valiente; Gabriel Alanís, Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 19.15.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Antonio Candini (Córdoba).

TV: ESPN Premium.

