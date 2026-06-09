Uno Santa Fe | Ovación | Varrone

Los horarios de Varrone y Colnaghi en el GP de Barcelona de Fórmula 2 y 3

Los argentinos quieren dejar atrás los flojos resultados que cosecharon el fin de semana pasado en Mónaco.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 16:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los horarios de Varrone y Colnaghi en el GP de Barcelona de Fórmula 2 y 3

Los pilotos argentinos Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) y Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tendrán actividad este fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2 y 3.

Varrone, que atraviesa su primera temporada en la Fórmula 2, viene de tener una discreta actuación en Mónaco, donde terminó duodécimo en la sprint race y vigésimo en la carrera principal, muy lejos de la zona de puntos.

Colnaghi, por su parte, tampoco pudo destacar en el Principado, ya que cruzó la bandera a cuadros en el duodécimo y en el decimonoveno puesto en la sprint race y en la carrera, respectivamente.

Es por esto que el fin de semana será clave para ambos argentinos, que buscarán terminar las carreras entre los primeros y así volver a sumar puntos para el campeonato.

La actividad comenzará el viernes temprano con la práctica libre de Fórmula 3, que está programada para las 4:55 de la madrugada (hora de Argentina), mientras que a las 6:05 será la de Fórmula 2.

Ese mismo día se llevarán a cabo las respectivas clasificaciones. La de Fórmula 3 será a las 10:05 y la de Fórmula 2 a las 10:55.

A su vez, el sábado se Colnaghi intentará dar pelea en la carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05, mientras que Varrone hará lo propio en la Fórmula 2 a las 9:15.

Finalmente, la carrera principal del GP de Barcelona de Fórmula 3 será el domingo a las 3:30 de la madrugada, para luego finalizar con la carrera de Fórmula 2 a las 6:25.

Los horarios del fin de semana en el GP de Barcelona de Fórmula 2 y 3

Viernes 12/6:

  • Práctica libre de Fórmula 3 a las 4:55
  • Práctica libre de Fórmula 2 a las 6:05
  • Clasificación de Fórmula 3 a las 10:05
  • Clasificación de Fórmula 2 a las 10:55

Sábado 13/6:

  • Carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05
  • Carrera sprint de Fórmula 2 a las 6:25

Domingo 14/6:

  • Carrera de Fórmula 3 a las 3:30
  • Carrera de Fórmula 2 a las 6:25

Varrone Colnaghi Barcelona
Noticias relacionadas
Bautista Mazzon combatirá en Hub en la denominada gala de boxeo en la Recoleta.

Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

cristian diaz dejo de ser dt de madryn, pero seguira en el club

Cristian Díaz dejó de ser DT de Madryn, pero seguirá en el club

conociendo el mundial: el historial de las selecciones del grupo j

Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J

arranca la vnl 2026: el gran desafio que espera a la seleccion argentina de voley

Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

Lo último

El Atlético de Madrid rechazó una oferta récord del Real Madrid por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid rechazó una oferta récord del Real Madrid por Julián Álvarez

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

De cara al 2027, Pullaro dejó abierta la puerta a la reelección: No sé si voy a ser candidato dentro de un año

De cara al 2027, Pullaro dejó abierta la puerta a la reelección: "No sé si voy a ser candidato dentro de un año"

Último Momento
El Atlético de Madrid rechazó una oferta récord del Real Madrid por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid rechazó una oferta récord del Real Madrid por Julián Álvarez

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

De cara al 2027, Pullaro dejó abierta la puerta a la reelección: No sé si voy a ser candidato dentro de un año

De cara al 2027, Pullaro dejó abierta la puerta a la reelección: "No sé si voy a ser candidato dentro de un año"

Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

Cristian Díaz dejó de ser DT de Madryn, pero seguirá en el club

Cristian Díaz dejó de ser DT de Madryn, pero seguirá en el club

Ovación
La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco