Los horarios de Varrone y Colnaghi en el GP de Barcelona de Fórmula 2 y 3

Los argentinos quieren dejar atrás los flojos resultados que cosecharon el fin de semana pasado en Mónaco.

Los pilotos argentinos Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) y Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tendrán actividad este fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2 y 3.

Varrone, que atraviesa su primera temporada en la Fórmula 2, viene de tener una discreta actuación en Mónaco , donde terminó duodécimo en la sprint race y vigésimo en la carrera principal, muy lejos de la zona de puntos.

Colnaghi, por su parte, tampoco pudo destacar en el Principado, ya que cruzó la bandera a cuadros en el duodécimo y en el decimonoveno puesto en la sprint race y en la carrera, respectivamente.

Es por esto que el fin de semana será clave para ambos argentinos, que buscarán terminar las carreras entre los primeros y así volver a sumar puntos para el campeonato.

La actividad comenzará el viernes temprano con la práctica libre de Fórmula 3, que está programada para las 4:55 de la madrugada (hora de Argentina), mientras que a las 6:05 será la de Fórmula 2.

Ese mismo día se llevarán a cabo las respectivas clasificaciones. La de Fórmula 3 será a las 10:05 y la de Fórmula 2 a las 10:55.

A su vez, el sábado se Colnaghi intentará dar pelea en la carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05, mientras que Varrone hará lo propio en la Fórmula 2 a las 9:15.

Finalmente, la carrera principal del GP de Barcelona de Fórmula 3 será el domingo a las 3:30 de la madrugada, para luego finalizar con la carrera de Fórmula 2 a las 6:25.

Los horarios del fin de semana en el GP de Barcelona de Fórmula 2 y 3

Viernes 12/6:

Práctica libre de Fórmula 3 a las 4:55

Práctica libre de Fórmula 2 a las 6:05

Clasificación de Fórmula 3 a las 10:05

Clasificación de Fórmula 2 a las 10:55

Sábado 13/6:

Carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05

Carrera sprint de Fórmula 2 a las 6:25

Domingo 14/6: