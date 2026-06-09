Los pilotos argentinos Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) y Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tendrán actividad este fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2 y 3.
Los horarios de Varrone y Colnaghi en el GP de Barcelona de Fórmula 2 y 3
Los argentinos quieren dejar atrás los flojos resultados que cosecharon el fin de semana pasado en Mónaco.
Por Ovación
Varrone, que atraviesa su primera temporada en la Fórmula 2, viene de tener una discreta actuación en Mónaco, donde terminó duodécimo en la sprint race y vigésimo en la carrera principal, muy lejos de la zona de puntos.
Colnaghi, por su parte, tampoco pudo destacar en el Principado, ya que cruzó la bandera a cuadros en el duodécimo y en el decimonoveno puesto en la sprint race y en la carrera, respectivamente.
Es por esto que el fin de semana será clave para ambos argentinos, que buscarán terminar las carreras entre los primeros y así volver a sumar puntos para el campeonato.
La actividad comenzará el viernes temprano con la práctica libre de Fórmula 3, que está programada para las 4:55 de la madrugada (hora de Argentina), mientras que a las 6:05 será la de Fórmula 2.
Ese mismo día se llevarán a cabo las respectivas clasificaciones. La de Fórmula 3 será a las 10:05 y la de Fórmula 2 a las 10:55.
A su vez, el sábado se Colnaghi intentará dar pelea en la carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05, mientras que Varrone hará lo propio en la Fórmula 2 a las 9:15.
Finalmente, la carrera principal del GP de Barcelona de Fórmula 3 será el domingo a las 3:30 de la madrugada, para luego finalizar con la carrera de Fórmula 2 a las 6:25.
Los horarios del fin de semana en el GP de Barcelona de Fórmula 2 y 3
Viernes 12/6:
- Práctica libre de Fórmula 3 a las 4:55
- Práctica libre de Fórmula 2 a las 6:05
- Clasificación de Fórmula 3 a las 10:05
- Clasificación de Fórmula 2 a las 10:55
Sábado 13/6:
- Carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05
- Carrera sprint de Fórmula 2 a las 6:25
Domingo 14/6:
- Carrera de Fórmula 3 a las 3:30
- Carrera de Fórmula 2 a las 6:25