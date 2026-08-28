Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

El seleccionado argentino cayó 2-1 ante el campeón defensor en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. El domingo, desde las 9:00, enfrentará a Países Bajos por el tercer puesto

El seleccionado argentino cayó por 2 a 1 frente a Alemania, vigente campeón mundial, en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Tomás Domene convirtió el gol de Los Leones, que enfrentarán a Países Bajos por el tercer puesto e intentarán igualar la medalla conseguida en La Haya 2014.

Los Leones disputaron la segunda semifinal mundialista de su historia y buscaron hasta el último momento la clasificación al partido decisivo. Después de un primer tiempo equilibrado, Alemania abrió el marcador en el tercer cuarto. Argentina alcanzó la igualdad al comienzo del último período, pero el conjunto europeo recuperó la ventaja y aseguró su lugar en la final.

Los Leones cayeron ante Alemania en el Mundial

Durante el primer cuarto, ambas selecciones se mostraron cautelosas y se dedicaron a estudiar el juego rival sin asumir demasiados riesgos. Al minuto, Johannes Große recibió una tarjeta verde y Alemania quedó momentáneamente con un jugador menos. A los ocho minutos, Lucas Toscani fue sancionado de la misma manera. Argentina y Alemania intentaron poner a prueba las estructuras defensivas, pero ambas respondieron con firmeza y concedieron pocas situaciones de peligro. El período finalizó sin goles.

El segundo cuarto mantuvo un desarrollo equilibrado. Los dos equipos buscaron avanzar sobre el campo rival, aunque ninguno consiguió generar la claridad necesaria para romper la paridad. Argentina intentó ampliar el juego y encontrar espacios, pero la defensa alemana se mantuvo firme. De esta manera, el encuentro llegó al entretiempo igualado 0 a 0.

Tras el descanso, Alemania consiguió romper la paridad en el comienzo del tercer cuarto. A los tres minutos, Justus Weigand apareció dentro del área y desvió la bocha para establecer el 1 a 0. La rápida acción del delantero alemán no pudo ser contenida por la defensa argentina. Los Leones adelantaron sus líneas, pero el vigente campeón mundial sostuvo la ventaja hasta el cierre del período.

Argentina salió decidida a buscar la igualdad en el último cuarto. Cuando todavía no se había cumplido el primer minuto, Bautista Capurro consiguió el primer córner corto de Los Leones. Tomás Domene se encargó de convertirlo para establecer el 1 a 1 y alcanzar su noveno gol en el Mundial.

A los cinco minutos del período, Lucio Méndez Pin recibió una tarjeta amarilla de cinco minutos y Argentina debió afrontar un tramo decisivo con un jugador menos. A los nueve minutos, Paul-Philipp Kaufmann convirtió el segundo gol alemán. Los árbitros recurrieron a la revisión por video para analizar un posible juego peligroso, pero finalmente confirmaron el tanto.

A falta de poco más de dos minutos, Argentina recibió inicialmente un nuevo córner corto. Alemania solicitó una revisión por una falta argentina durante la acción. El pedido fue favorable y la jugada fija quedó anulada. Argentina buscó la igualdad hasta el final, pero Alemania sostuvo el 2 a 1 y avanzó al partido decisivo.

Los Leones enfrentarán a Países Bajos, que cayó por 4 a 3 frente a España en la otra semifinal. El partido por la medalla de bronce se disputará el domingo 30 de agosto, desde las 9.00 (hora argentina), en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Argentina intentará igualar lo conseguido en el Mundial de La Haya 2014, cuando alcanzó el tercer puesto y obtuvo la medalla de bronce, su mejor actuación histórica en la competencia.