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Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

La ciudad del depratmanto Belgrano, fue una de las paradas del recorrido de la Antorcha, que busca llevar el espíritu de los XIII Juegos Suramericanos a comunidades de todo el territorio santafesino.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 22:11hs
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Juegos Suramericanos: la antorcha sigue su recorrido por todo el territorio provincial.

Juegos Suramericanos: la antorcha sigue su recorrido por todo el territorio provincial.

La cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo hoy una nueva escala en Armstrong. El Fuego Suramericano pasó por la ciudad y tuvo como punto de encuentro el Parque Municipal Bracito Fuerte, donde vecinos y familias pudieron acercarse y ser parte de esta celebración deportiva.

LEER MAS: Juegos Suramericanos: San Jorge recibió la Antorcha y celebró el espíritu de Santa Fe 2026

El recorrido de la Antorcha tiene como objetivo que la previa de los Juegos no quede limitada a las tres ciudades anfitrionas. A través de sus distintas paradas, la propuesta busca acercar el acontecimiento a las comunidades santafesinas y generar un vínculo con el evento que reunirá a deportistas de todo el continente.

Una provincia que se prepara para recibir a Sudamérica

La llegada del Fuego Suramericano representa una oportunidad para que distintas localidades se incorporen simbólicamente a la celebración de Santa Fe 2026.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las sedes de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, con 43 deportes y 60 disciplinas.

Juegos Suramericanos: la antorcha sigue su recorrido por todo el territorio provincial.

Juegos Suramericanos: la antorcha sigue su recorrido por todo el territorio provincial.

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Así, mientras las ciudades anfitrionas avanzan en los preparativos para recibir a las delegaciones, el recorrido provincial permite que el clima de los Juegos también llegue a otros puntos de Santa Fe.

Las próximas paradas de la antorcha

Después de Armstrong, el Fuego Suramericano continuará este sábado 29 de agosto hacia Cañada de Gómez, donde tendrá una nueva parada.

El recorrido también contempla el paso por Totoras, que se incorporará a esta celebración previa de los Juegos.

La Antorcha seguirá así su camino por la provincia, sumando localidades a una cuenta regresiva que ya comenzó y que tendrá su gran momento a partir del 12 de septiembre, cuando Santa Fe, Rosario y Rafaela reciban a los protagonistas de los Juegos Suramericanos 2026.

Armstrong Juegos Suramericanos Santa Fe
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