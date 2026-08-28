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El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento

Unión cosechó su segunda victoria consecutiva con una goleada ante su gente. La figura fue Cristian Tarragona y un escalón por debajo estuvo Ignacio Malcorra

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 22:03hs
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El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento.

El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento.

Matías Mansilla (6): Mostró seguridad en el juego aéreo y también ante algunos remates que intentó el equipo rival. Nada que hacer en el gol convertido por Mavilla. Si bien no logró mantener la valla invicta, el arquero de Unión esta vez brindó confianza.

Juan de Dios Pintado (7): Inició la jugada del segundo gol de Unión, pero más allá de eso está demostrando buenas condiciones no solo para pasar al ataque, sino también a la hora de defender. Otro buen partido del lateral uruguayo en el ida y vuelta.

Maizon Rodríguez (6): Sobrio rendimiento, no se equivocó en el mano a mano, jugó de forma expeditiva y cuando debió resolver lo hizo con eficacia.

Juan Pablo Ludueña (6): Al igual que su compañero de zaga se mostró seguro, ganando el duelo con los delanteros rivales y terminó por redondear una buena actuación.

Lucas Ayala (6): Juega con personalidad y aplomo, más allá de estar disputando sus primeros partidos con la camiseta rojiblanca, no le pesa la responsabilidad y demuestra soltura cuando le toca intervenir.

Brahian Cuello (6): Por allí le faltó mayor claridad en los metros finales para resolver, no obstante hizo un sacrificio enorme por el carril para dar una mano en el retroceso, al punto tal que terminó extenuado y debió pedir el cambio.

Emilio Giaccone (6): Con el correr de los partidos comienza a jugar con mayor seguridad. Incansable para meter y correr en la zona media, hizo un gran despliegue para contener los ataques del equipo rival.

Lucas Menossi (7): Hace todo simple, juega a un toque y muestra un gran manejo del balón. Es un jugador clave en la zona media cuando Unión tiene que progresar en ataque.

LEER MÁS: Del golazo a la goleada: Unión le ganó a Sarmiento 4-1 y sumó su segundo triunfo al hilo

Mauro Luna Diale (-): Debió pedir el cambio ante una molestia muscular. Si bien jugó 22 minutos, en el tiempo que estuvo en la cancha no logró desequilibrar por su carril.

Marcelo Estigarribia (6): Le está faltando llegar al gol, de todas maneras luchó mucho, aguantó de espaldas e hizo unn trabajo muy generoso por todo el frente de ataque.

Cristian Tarragona (9): El jugador más determinante que tiene Unión, un golazo para abrir el marcador y el segundo debajo del arco para comenzar a sentenciar la historia. Aguantó de espaldas, dio una mano en la recuperación e hizo todo bien el goleador rojiblanco que marcó cuatro goles en dos partidos y que lleva cinco en el campeonato.

Ignacio Malcorra (8): Marcó un golazo definiendo con el revés de su pierna izquierda y poniendo el balón en el segundo palo. Pero además, asistió a Tarragona en el segundo gol con un centro preciso y estrelló un remate en el travesaño. Su mejor partido desde que volvió al Tate.

Misael Aguirre (-): Ingresó en un contexto favorable y a diferencia de otros partidos, se mostró más decidio a la hora encarar para exigir en base a su velocidad.

Eric Ramírez (-): Jugó pocos minutos pero le bastaron para marcar un gol. Presionó y le robó el balón a Orihuela y luego encaró hacia el arco definiendo con categoría. Debe tener más minutos.

Mateo Peresutti (-): Ingresó en lugar de Lucas Menossi y se paró al lado de Giaccone. En un par de acciones fue a presionar arriba mostrando determinación para recuperar el balón.

Unión Sarmiento goleada
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