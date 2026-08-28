Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto “Memo” Montero habló en la trasmisión de UNO 106.3, sobre una de las tardes más recordadas por el pueblo tatengue. A 15 años del triunfo 2-0 de Unión ante Colón en el Brigadier López, el exvolante repasó aquel clásico, su vínculo con los hinchas, su presente en Mendoza y el duro momento que atraviesa tras sufrir una lesión de ligamentos cruzados durante la competencia.

El recuerdo de una tarde histórica

El 28 de agosto de 2011 quedó grabado en la historia del Clásico Santafesino. Unión se impuso 2-0 ante Colón en el estadio Brigadier López, en una jornada inolvidable para los hinchas rojiblancos. Los goles de Paulo Rosales y Fausto Montero sellaron una victoria que, con el paso de los años, adquirió todavía mayor significado.

“Un día muy recordado. Un día que no pensé que iba a quedar tan marcado y que todos los años me lo recuerdan”, reconoció el “Memo” al recordar aquella jornada.

El exjugador también destacó que, cuando terminó el partido, ninguno de los protagonistas imaginaba la dimensión que tendría aquella victoria con el paso del tiempo. “ Cuando terminó ese partido no pensamos que iba a quedar tan en la historia, pero después con los porvenir que hubo, las cosas que sucedieron antes del clásico, la verdad que fue algo que marcó mucho a Unión en la historia de los clásicos", señaló.

Mendoza, la filial y una recuperación que exige fortaleza

Actualmente, Montero atraviesa una etapa completamente diferente de su carrera. Instalado en Mendoza, mantiene intacto su vínculo con Unión y disfruta de compartir momentos con los hinchas. Incluso fue invitado a participar de la filial tatengue en la provincia, que lleva su nombre.

“Contento por ir a ver el partido y compartir con los muchachos”, contó sobre su participación junto a los simpatizantes.

Sin embargo, su presente deportivo está marcado por una dura lesión. Durante la sexta fecha, jugando para Deportivo Maipú ante Colegiales, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados. “Se me va la pierna hacia adentro y tuve la rotura de ligamentos cruzados. Ahora estoy transitando el cuarto mes de recuperación”, explicó.

El proceso de rehabilitación representa un desafío tanto físico como mental. “Hay que ser muy fuerte de la cabeza, volver con las mismas ganas. Saber que no vas a poder tocar la pelota es complicado. Uno por la tarde también hace el esfuerzo y lo hace de manera particular a la recuperación. Me agarró este tipo de lesión casi en el final de mi carrera, que no me había dejado competir al alto nivel muchísimo tiempo, manteniéndome jugando siempre. Una lesión de esta magnitud nunca me había tocado, así que toca afrontarla ahora de la mejor manera”. expresó Montero, quien reconoció que resulta difícil atravesar un período sin poder hacer aquello que más disfruta".

A pesar de la dificultad, el “Memo” encara la recuperación con optimismo. La lesión llegó casi sobre el final de su carrera, después de muchos años compitiendo sin sufrir inconvenientes de gravedad. Ahora, el objetivo es afrontar esta nueva prueba de la mejor manera posible, mientras continúa disfrutando del cariño que Unión y sus hinchas le brindan.