Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Por la fecha 14 del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby visitará al duro Jockey de Rosario en Fisherton, y CRAI buscará revancha ante el Paraná Rowing Club.

Por el sector principal del interuniones, Santa Fe Rugby visitará a Jockey en Fisherton.

La fecha 14 del Top 10 del Torneo Regional del Litoral viene con exigencias para los dos representantes de la Unión Santafesina de Rugby. En el caso de los Tricolores tendrá una dura parada frente a uno de los mejores equipos de la competición. Será en Fisherton, ante el Jockey Club de Rosario con el arbitraje del correntino Juan Zubieta de la Unión de Rugby del Nordeste, mientras que los Gitanos serán nuevamente locales, y en la autopista jugarán con el siempre complicado Paraná owing Club bajo el control del rosarino Carlos Poggi.

En el segundo nivel se producirá el debut en la segunda fase de Universitario de Santa Fe ante Provincial de Rosario. Los encuentros darán comienzo a las 14.15, ya que Los Pumas juegan con Australia en la provincia de Jujuy.

Atractivos compromisos en el Regional del Litoral

El encumbrado Santa Fe Rugby Club deberá visitar a Jockey Club de Rosario tras haberle ganado la semana pasada a Duendes en Sauce Viejo. El verdiblanco rosarino tendrá algunas ausencias por las convocatorias nacionales, pero en Fisherton, siempre se hace fuerte y no se puede gastar a cuenta. Será el cuarto cruce entre ambos, ya que se midieron en lo que va de la temporada en dos ocasiones por el Torneo del Interior, y uno en la capital provincial por el interuniones.

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Los conducidos por Ignacio Carballo formarán con: Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Joaquín Correa; Ignacio Gómez, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Francisco Eleuteri, Agustín Foradini y Santiago Mendicino.

Por su parte, los conducidos por Federico Amelong lo harán con: Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy, Mauricio Carignano; Ignacio Gallo y Marcos Lorenzini; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello, Ignacio Vergara Oroño y Joaquín Fanjul.

En la autopista, buscando recuperarse de la derrota sufrida ante Universitario de Rosario, CRAI recibirá al Paraná Rowing Club con el control de Carlos Poggi. Los Gitanos dirigidos por Carlos Martín Matozzo alistarán a: Joaquín Berón, Luciano Simino y Facundo Garibay, Mariano Torres Jozami y Antonio Carletti, Ignacio Parodi, Juan Ignacio Sanchez y Pablo Ferreyra, Justo González Viezcas y Genaro Giombi, Juan Cruz Moretti, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Franco Pierangelli.

En cuanto a la Copa de Oro de la Segunda División, Universitario de Santa Fe recibirá a Provincial de Rosario con el arbitraje del santafesino Fernando De Feo en el comienzo de la segunda fase. Los Cuervos conducidos por Mauro Aranda jugarán con: Jorge Onoratto, Gonzalo Meza y Matías González; Gabriel Salas y Alvaro Otteo; Víctor Redondo, Mateo Schmidth y Laureano Olmos; Federico Bruzzone y Mateo Carughi; Ian Dallaverde, Nicolás Rivadeneira, Julián Fleitas, Ignacio Mazzaro y Tomás Núñez.

En Fisherton, Alma Juniors de Esperanza visitará a Caranchos. El elenco esperancino que tiene como head coach a Ivo Trod jugará con: Joaquín Fernández, Nicolás Sandobal y Martin Roldán; Juan Milano y Gastón Juárez; Bautista Grenón, Mario Mosqueda y Rodrigo Perroud; Maximiliano Henain y Tomás Burna; Juan Cazzullo, Luciano Waisprot, Lautaro Rivas, Tomás Widmer y Alan Sánchez.

Los Gitanos tendrán que afrontar un duro compromiso ante el Paraná Rowing Club.

-Zona Campeonato - fecha 14:

Universitario vs. Estudiantes (P)

Duendes vs. Gimnasia y Esgrima

Jockey Club Rosario vs. Santa Fe Rugby

Jockey Club (VT) vs. Old Resian

CRAI vs. Paraná Rowing

-Posiciones:Duendes y Estudiantes 46; Santa Fe Rugby 44, Jockey Club de Rosario 43, Gimnasia y Esgrima 38, CRAI 35, Universitario de Rosario 32, Paraná Rowing 28, Old Resian 23, y Jockey de Venado Tuerto 13.

-Segunda División - Copa de Oro 1° fecha:

Universitario vs. Provincial

CRAR de Rafaela vs. Logaritmo

Caranchos vs. Alma Juniors

-Segunda División - Copa de Plata 1° fecha:

Los Pampas vs. Gimnasia de Pergamino

La Salle Jobson vs. San Nicolás Rugby

Cha Roga vs. Tilcara