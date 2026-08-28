Uno Santa Fe | Ovación | Regional del Litoral

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Por la fecha 14 del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby visitará al duro Jockey de Rosario en Fisherton, y CRAI buscará revancha ante el Paraná Rowing Club.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 22:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Por el sector principal del interuniones

Por el sector principal del interuniones, Santa Fe Rugby visitará a Jockey en Fisherton.

La fecha 14 del Top 10 del Torneo Regional del Litoral viene con exigencias para los dos representantes de la Unión Santafesina de Rugby. En el caso de los Tricolores tendrá una dura parada frente a uno de los mejores equipos de la competición. Será en Fisherton, ante el Jockey Club de Rosario con el arbitraje del correntino Juan Zubieta de la Unión de Rugby del Nordeste, mientras que los Gitanos serán nuevamente locales, y en la autopista jugarán con el siempre complicado Paraná owing Club bajo el control del rosarino Carlos Poggi.

LEER MAS: Argentina XV confirmó su plantel para el Américas Rugby Championship

En el segundo nivel se producirá el debut en la segunda fase de Universitario de Santa Fe ante Provincial de Rosario. Los encuentros darán comienzo a las 14.15, ya que Los Pumas juegan con Australia en la provincia de Jujuy.

Atractivos compromisos en el Regional del Litoral

El encumbrado Santa Fe Rugby Club deberá visitar a Jockey Club de Rosario tras haberle ganado la semana pasada a Duendes en Sauce Viejo. El verdiblanco rosarino tendrá algunas ausencias por las convocatorias nacionales, pero en Fisherton, siempre se hace fuerte y no se puede gastar a cuenta. Será el cuarto cruce entre ambos, ya que se midieron en lo que va de la temporada en dos ocasiones por el Torneo del Interior, y uno en la capital provincial por el interuniones.

LEER MAS: El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

Los conducidos por Ignacio Carballo formarán con: Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Joaquín Correa; Ignacio Gómez, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Francisco Eleuteri, Agustín Foradini y Santiago Mendicino.

Por su parte, los conducidos por Federico Amelong lo harán con: Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy, Mauricio Carignano; Ignacio Gallo y Marcos Lorenzini; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello, Ignacio Vergara Oroño y Joaquín Fanjul.

En la autopista, buscando recuperarse de la derrota sufrida ante Universitario de Rosario, CRAI recibirá al Paraná Rowing Club con el control de Carlos Poggi. Los Gitanos dirigidos por Carlos Martín Matozzo alistarán a: Joaquín Berón, Luciano Simino y Facundo Garibay, Mariano Torres Jozami y Antonio Carletti, Ignacio Parodi, Juan Ignacio Sanchez y Pablo Ferreyra, Justo González Viezcas y Genaro Giombi, Juan Cruz Moretti, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Franco Pierangelli.

En cuanto a la Copa de Oro de la Segunda División, Universitario de Santa Fe recibirá a Provincial de Rosario con el arbitraje del santafesino Fernando De Feo en el comienzo de la segunda fase. Los Cuervos conducidos por Mauro Aranda jugarán con: Jorge Onoratto, Gonzalo Meza y Matías González; Gabriel Salas y Alvaro Otteo; Víctor Redondo, Mateo Schmidth y Laureano Olmos; Federico Bruzzone y Mateo Carughi; Ian Dallaverde, Nicolás Rivadeneira, Julián Fleitas, Ignacio Mazzaro y Tomás Núñez.

En Fisherton, Alma Juniors de Esperanza visitará a Caranchos. El elenco esperancino que tiene como head coach a Ivo Trod jugará con: Joaquín Fernández, Nicolás Sandobal y Martin Roldán; Juan Milano y Gastón Juárez; Bautista Grenón, Mario Mosqueda y Rodrigo Perroud; Maximiliano Henain y Tomás Burna; Juan Cazzullo, Luciano Waisprot, Lautaro Rivas, Tomás Widmer y Alan Sánchez.

Los Gitanos tendr&aacute;n que afrontar un duro compromiso ante el Paran&aacute; Rowing Club.

Los Gitanos tendrán que afrontar un duro compromiso ante el Paraná Rowing Club.

-Zona Campeonato - fecha 14:

Universitario vs. Estudiantes (P)

Duendes vs. Gimnasia y Esgrima

Jockey Club Rosario vs. Santa Fe Rugby

Jockey Club (VT) vs. Old Resian

CRAI vs. Paraná Rowing

-Posiciones:Duendes y Estudiantes 46; Santa Fe Rugby 44, Jockey Club de Rosario 43, Gimnasia y Esgrima 38, CRAI 35, Universitario de Rosario 32, Paraná Rowing 28, Old Resian 23, y Jockey de Venado Tuerto 13.

-Segunda División - Copa de Oro 1° fecha:

Universitario vs. Provincial

CRAR de Rafaela vs. Logaritmo

Caranchos vs. Alma Juniors

-Segunda División - Copa de Plata 1° fecha:

Los Pampas vs. Gimnasia de Pergamino

La Salle Jobson vs. San Nicolás Rugby

Cha Roga vs. Tilcara

Regional del Litoral Rugby Santa Fe fechas
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby cosechó una importante victoria frente a Duendes en Sauce Viejo.

El Regional del Litoral al rojo vivo: CAE y Duendes son los punteros

El Top 10 del Torneo Regional del Litoral entra en etapa de definiciones.

El Regional del Litoral entra en una etapa fundamental pensando en las semifinales

fausto memo montero, 15 anos despues: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Los Leones jugarán por el bronce ante Países Bajos en el Mundial de hockey.

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Lo último

Fausto Memo Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Último Momento
Fausto Memo Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento

El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento

Ovación
Tarragona, el goleador que volvió a sonreír: Necesitábamos este triunfo

Tarragona, el goleador que volvió a sonreír: "Necesitábamos este triunfo"

Fausto Memo Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio