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El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

El 15 de Abril se llena de color para el duelo ante Sarmiento: banderas, camisetas y mucha ilusión en la previa de Unión que quiere repetir el triunfo local.

28 de agosto 2026 · 18:52hs
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El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

UNO SANTA FE- José Busiemi

El estadio 15 de Abril vuelve a vestirse de rojo y blanco para recibir a Sarmiento, en un duelo clave del Torneo Clausura. Desde temprano, los hinchas de Unión se acercaron a las inmediaciones con banderas, vinchas y camisetas, compartiendo la previa entre familias y amigos, con la ilusión renovada después del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata reciente.

Los hinchas de Uni&oacute;n en las inmediaciones del 15 de Abril en la previa del partido ante Sarmiento.

Los hinchas de Unión en las inmediaciones del 15 de Abril en la previa del partido ante Sarmiento.

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Banderas, familias y pasión tatengue

Las inmediaciones del estadio comenzaron a tomar color con la llegada de los hinchas tatengues. Familias y grupos de amigos se reunieron para compartir los momentos previos al partido, mientras las banderas y las vinchas se multiplicaron en las calles cercanas al 15 de Abril.

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El clima fue de entusiasmo y expectativa. Después de la victoria por 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, el equipo de Leonardo Madelón busca aprovechar el envión y volver a hacerse fuerte ante su gente.

La ilusión de volver a sumar de a tres

Unión afronta el encuentro con la necesidad de darle continuidad al triunfo conseguido como visitante. El apoyo de su público será nuevamente un factor importante para un equipo que pretende seguir por la senda de la victoria en el Torneo Clausura.

Entre los temas que también generan expectativa aparece la situación de Lautaro Vargas y la posibilidad de incorporar un refuerzo para ocupar su lugar. Mientras tanto, los hinchas ya viven la previa con la ilusión de celebrar otra victoria en casa.

15 de Abril Unión Sarmiento previa
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