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Tarragona, el goleador que volvió a sonreír: "Necesitábamos este triunfo"

Tarragona valoró la victoria del Tate, destacó la importancia de recuperar la confianza, habló de su presente goleador y elogió a los juveniles del club.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 21:55hs
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Tarragona, el goleador que volvió a sonreír: Necesitábamos este triunfo

Cristian Tarragona fue una de las figuras de Unión en la victoria y, tras el partido, expresó su satisfacción por el resultado. El delantero destacó la reacción del equipo, valoró el apoyo de la gente y pidió mantener los pies sobre la tierra. Además, habló de su buen momento goleador y resaltó el aporte de los jóvenes surgidos del club.

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Tarragona destacó la reacción del equipo y pidió calma

“La verdad que muy contento. Ese día obviamente que estábamos muy calientes y, como lo dije, no me sentía identificado, creo que nadie se sintió identificado porque nosotros somos otro equipo. Creo que se vio en el segundo tiempo contra Newell's, se volvió a ver hoy. Creo que hicimos gran parte del partido muy bueno, por eso vinieron los goles. Hay que seguir por esta senda. La gente necesitaba este triunfo y nosotros más que nadie, así que nos pone contentos poder darle la alegría a ellos.”

El delantero también remarcó que el equipo debe mantener la tranquilidad pese a los últimos resultados positivos.

“Igual tampoco hay que subirse tanto, los pies sobre la tierra. Hace tres partidos que no podíamos ganar y no éramos nadie; ahora que ganamos dos partidos hay que mantener la calma. Esto es día a día, partido tras partido, así que hay que seguir así: seguir trabajando, corrigiendo cosas siempre. Y bueno, contento por obviamente volver a marcar y ayudar a mis compañeros.”

Cristian Tarragona el goleador del partido ante Sarmiento.&nbsp;

Cristian Tarragona el goleador del partido ante Sarmiento.

El respaldo a los juveniles y su presente goleador

Tarragona también destacó el protagonismo que están teniendo los futbolistas surgidos de las inferiores de Unión.

“Me pone muy contento porque es bueno que el club saque muchos jugadores, mucho sentido de pertenencia, y la verdad que nos están dando una mano terrible. Me pone muy contento por ellos, que puedan jugar acá en el club donde los vieron crecer, y eso es bueno para ellos, para la familia y para el club.”

Sobre su racha goleadora, el delantero pidió tranquilidad y valoró que sus goles sirvan para que el equipo consiga resultados.

“Hay que estar tranquilo, porque hay varias veces que no te toca convertir. Mientras el equipo gane siempre es bienvenido, pero obviamente que nosotros los delanteros queremos hacer siempre goles y, por suerte, se me está dando.”

Por último, Tarragona aprovechó para dedicar el triunfo a sus seres queridos: “Déjame mandarle un saludo a mi familia que siempre está haciendo el aguante, que acá tengo los nombres: Ale, Oli, Mayra... a mi viejo, a mi vieja, a mi amigo Juli y a toda la gente. Este triunfo es para ellos.”

Tarragona Unión goleador
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