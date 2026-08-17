Unión se le escapó sobre el final ante Belgrano por el Torneo Clausura femenino

Las Tatengas ganaban 1-0 en Córdoba por el gol de Camila Acevedo, pero Florencia Ceballos apareció en tiempo de descuento con un golazo para establecer el 1-1 definitivo.

Unión estuvo muy cerca de llevarse un triunfo importante, pero Belgrano encontró el empate en la última jugada y las Tatengas debieron conformarse con un 1-1 en el predio Armando Pérez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División femenina.

El conjunto santafesino había conseguido ponerse en ventaja a los 15 minutos gracias a Camila Acevedo , en un partido donde las locales tuvieron mayor posesión, aunque encontraron dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras.

Unión aguantó la ventaja hasta el final

Las Tatengas defendieron la diferencia durante buena parte del encuentro y parecían encaminadas a conseguir su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. Sin embargo, cuando el partido se encontraba en tiempo de descuento, Florencia Ceballos sacó un remate desde afuera del área y convirtió un verdadero golazo para establecer el 1-1.

La futbolista de Belgrano venía de marcar dos goles en la fecha anterior frente a Independiente y volvió a ser decisiva para las Piratas.

El empate dejó un sabor amargo para Unión, que había hecho el esfuerzo para sostener la ventaja y terminó perdiendo dos puntos en el cierre.

Unión suma siete puntos y mira la tabla anual

Con la igualdad, Unión llegó a los siete puntos en el Clausura, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Las Tatengas se encuentran sextas, con la misma cantidad de unidades que Belgrano, aunque por detrás en la diferencia de gol.

El equipo santafesino atraviesa un buen comienzo de torneo y buscará seguir sumando para consolidar su posición en la competencia.

Pero el gran objetivo también está puesto en la tabla anual, donde Unión pelea por la permanencia. Allí ocupa el 15° puesto, con 10 puntos en 19 partidos, producto de dos triunfos, cuatro empates y 13 derrotas.

Las Tatengas tienen por debajo a Newell's, que suma ocho unidades, mientras que Independiente acumula 13. La lucha por evitar el descenso aparece así como uno de los principales desafíos para el conjunto santafesino durante lo que resta de la temporada.