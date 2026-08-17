Mansilla, en el centro de las dudas: el arco de Unión necesita una cirugía mayor

Matías Mansilla volvió a mostrar inseguridad y tuvo responsabilidad en el gol de Auzmendi. Su rendimiento abre un interrogante en un puesto clave en Unión.

El presente de Matías Mansilla en el arco de Unión empieza a transformarse en uno de los principales interrogantes del equipo de Leonardo Madelón. El arquero volvió a exhibir ante San Lorenzo varias de las dificultades que ya había mostrado en las primeras fechas del Torneo Clausura y su rendimiento genera cada vez más preocupación.

LEER MÁS: El peor arranque de Unión con Leonardo Madelón en el banco

No se trata solamente de una atajada puntual o de un error aislado. Mansilla transmite inseguridad cada vez que debe salir a cortar un centro, una situación que se repitió durante los últimos partidos y que expone todavía más a una defensa que tiene como una de sus principales características la juventud.

Inseguridad en el área y responsabilidad en el gol que sufrió Unión

Ante San Lorenzo, cada pelota aérea que cayó dentro del área de Unión pareció convertirse en una situación incómoda para el arquero. Mansilla dudó, no siempre salió con decisión y volvió a dejar la sensación de que el equipo no tiene la tranquilidad necesaria en una posición tan determinante.

En el gol de Rodrigo Auzmendi, además, aparece una responsabilidad que no puede pasar inadvertida. Es cierto que la jugada queda condicionada por el mal rechazo de cabeza de Marcelo Estigarribia, que dejó la pelota servida para el atacante de Central Córdoba. Pero también es cierto que el remate terminó ingresando por el primer palo, un sector que, según los manuales de arquero, debería estar bajo su control.

La pelota no fue al ángulo ni exigió una maniobra extraordinaria. Mansilla volvió a quedar expuesto y el gol terminó siendo otra señal de un momento que no es bueno.

¡¡RODRIGOOOO!! Auzmendi apareció en soledad por el segundo palo y anotó el 1-0 de San Lorenzo vs. Unión en un Nuevo Gasómetro PICANTE.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/4WPmefFk9f — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026

Y ahí aparece el principal problema: cuando un arquero atraviesa una etapa de dudas, esas dudas terminan trasladándose inevitablemente a toda la última línea.

Una defensa joven que necesita seguridad en Unión

Unión construyó buena parte de su estructura defensiva con futbolistas jóvenes. Por eso, la presencia de un arquero que transmita seguridad debería ser todavía más importante.

Bruno Pittón aporta experiencia y jerarquía en ese sector, aunque tampoco atraviesa un momento que permita afirmar que tiene asegurada su titularidad. En los dos últimos partidos fue titular, pero su rendimiento tampoco entregó demasiados argumentos para considerar que su lugar está garantizado.

Matías Mansilla atraviesa un bajísimo momento en Unión, generando gran inseguridad en la última línea. Prensa Unión

En ese contexto, la fragilidad que muestra Mansilla adquiere una dimensión mayor. No es solamente un problema individual del arquero: es una cuestión que condiciona a toda la defensa.

Madelón lo sabe. Y por eso no resulta casual que haya hablado de la necesidad de una especie de “cirugía mayor” para modificar el funcionamiento de Unión. Si el entrenador entiende que debe realizar cambios profundos, el arco aparece como uno de los primeros lugares donde debería poner la lupa.

Las alternativas que tiene Madelón en Unión

Mansilla llegó a Unión por pedido expreso de Leonardo Madelón, quien ya lo conocía de su paso por Central Córdoba. Esa situación explica, en parte, la confianza que el entrenador depositó en él para hacerse cargo del arco.

Pero detrás suyo aparece Lucas Meuli, un arquero que genera muy buenas referencias y que todavía no tuvo siquiera un minuto en Primera División. Su falta de experiencia es, precisamente, el principal interrogante a la hora de pensar en un cambio.

También está Federico Gomes Gerth, quien atraviesa la última etapa de recuperación después de la rotura de ligamentos cruzados. El arquero había llegado justamente con la intención de competir por el puesto y convertirse en una alternativa para Mansilla, pero todavía necesita completar su recuperación antes de volver a estar disponible.

Por eso, Madelón tiene una decisión compleja por delante: sostener a un arquero que no está transmitiendo seguridad o darle una oportunidad a un futbolista sin experiencia en Primera.

Los números de Mansilla en Unión

Las estadísticas muestran que Mansilla tuvo una presencia muy importante en el equipo durante 2026:

Torneo Apertura: 16 partidos, 1.440 minutos.

Playoff Torneo Apertura: 2 partidos, 180 minutos.

Copa Argentina: 2 partidos, 180 minutos.

Torneo Clausura: 5 partidos, 450 minutos.

En total, el arquero acumuló 25 partidos y 2.250 minutos con la camiseta de Unión durante la temporada, y le convirtieron 31 entre Apertura (también contando los playoffs) y Clausura, y dos en Copa Argentina.

El problema, entonces, no pasa por falta de continuidad. Mansilla tuvo oportunidades suficientes para consolidarse. Lo que preocupa es que, lejos de transmitir mayor seguridad con el correr de los partidos, sus actuaciones recientes profundizaron las dudas.

LEER MÁS: Alarma encendidas en Unión: qué lesiones sufrieron Malcorra, Mosqueira y Vargas

El arco es un puesto particular: necesita confianza, pero también rendimiento. Y cuando los errores comienzan a repetirse, el entrenador debe tomar decisiones.

Madelón pidió una “cirugía mayor” para cambiarle la cara a Unión. Si esa cirugía realmente pretende modificar las bases del equipo, el arco debería estar entre los primeros lugares del diagnóstico. Porque en un equipo joven, la última línea necesita certezas. Y hoy Mansilla, lamentablemente, está ofreciendo demasiadas dudas.