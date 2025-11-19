Uno Santa Fe | Ovación | Olimpia

Los Premios Olimpia 2025 suman esports y nuevas distinciones en su 72ª edición

Los Olimpia 2025 se realizarán en la Usina del Arte y estrenan categorías como esports y Premio Inspiración, con mayor participación del público.

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 09:25hs
Los Premios Olimpia 2025 suman esports y nuevas distinciones en su 72ª edición

La Usina del Arte será sede el lunes 22 de diciembre de la 72ª entrega de los Premios Olimpia 2025, que celebrarán a los mejores deportistas del año. La organización presentará varias innovaciones, con la intención de abrir el evento a nuevas audiencias.

La principal novedad será la incorporación de los esports, una disciplina en crecimiento que tendrá su propio reconocimiento. El ganador surgirá del voto del público, que también podrá elegir al premiado del flamante “Premio Inspiración”, una beca anual destinada a deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata.

Las categorías confirmadas para 2025

Habrá estatuillas de plata en 43 deportes, entre ellos automovilismo, fútbol, boxeo, hockey, tenis, rugby, natación, paralímpicos, pádel, ciclismo, judo, golf, remo, taekwondo y yachting, además de la nueva categoría esports.

Desde la organización remarcan que el objetivo es sumar disciplinas modernas y acercar a los fanáticos con votaciones abiertas.

Participación del público y continuidad del voto especializado

El público tendrá dos instancias de participación: elegir al ganador de esports y definir el Premio Inspiración.

El resto de los premios quedará en manos del Círculo de Periodistas Deportivos, que sostiene la tradición de los Olimpia desde hace más de siete décadas.

Leer más: Franco Colapinto y Dibu Martínez se llevaron el Olimpia de Oro compartido

Lo que dejó la última edición

En 2024, el Olimpia de Oro quedó en manos de Franco Colapinto y Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que diversas figuras brillaron en sus deportes con los Olimpia de Plata, como José “Maligno” Torres, campeón olímpico de BMX, y Faustino Oro, prodigio del ajedrez argentino.

Olimpia premios Colapinto
Noticias relacionadas
Por el Campeonato Argentino Juvenil, Santa Fe jugará con Rosario en cancha de San Juan Rugby Club.

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor de waterpolo.

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe se realizará en febrero de 2026.

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

almagro a y gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el prefederal

Almagro A y Gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el Prefederal

Lo último

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Último Momento
Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Ovación
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026