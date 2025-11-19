En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

El exfuncionario de Andis deberá presentarse a las 13 en Comodoro Py. “No tememos para nada”, aseguraron en Casa Rosada

En Casa Rosada están "tranquilos" ante las repercuciones de las declaraciones de Diego Spagnuelo ante la Justicia

A horas de la declaración indagatoria del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, en Casa Rosada reina la indiferencia entre los funcionarios, incluso los mencionados Karina Milei , secretaria general de la Presidencia , y Eduardo "Lule" Menem , armador del interior, que continúan con su agenda de actividades.

"No tememos para nada. Es todo circo", aseguró una importante fuente oficial ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, en la previa de la declaración que el exfuncionario prestará declaración ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a las 13 en Comodoro Py.

Asimismo, por los pasillos de Balcarce 50 tildan a Spagnuolo de "cuentapropista" y hasta lo referencian con insultos. Para varios funcionarios, el ex-Andis hizo mención de Karina Milei y Lule Menem "sin ningún tipo de veracidad”.

El fiscal también convocó a declarar a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

“Andis se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó en el escrito.

En Casa Rosada confían en la Justicia

Por estas horas, en las filas libertarias confían en el rol de la justicia y anticipan que contra la menor de los Milei "no van a encontrar absolutamente nada”. Además, precisan que ni Karina Milei ni Lule Menem fueron mencionados en esta epata del proceso. “No hay nada que ocultar. Repito lo mismo una vez más: que la justicia haga lo que tenga que hacer. No hay nada”, sostuvo una importante voz involucrada.

El pasado martes, Miguel Ángel Calvete, mano derecha de Spagnuolo, se negó a declarar en la causa que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, a través de Andis. Se espera que algo similar ocurra con el extitular del organismo