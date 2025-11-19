Uno Santa Fe | Información General | Casa Rosada

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

El exfuncionario de Andis deberá presentarse a las 13 en Comodoro Py. “No tememos para nada”, aseguraron en Casa Rosada

19 de noviembre 2025 · 10:59hs
En Casa Rosada están tranquilos ante las repercuciones de las declaraciones de Diego Spagnuelo ante la Justicia

En Casa Rosada están "tranquilos" ante las repercuciones de las declaraciones de Diego Spagnuelo ante la Justicia

A horas de la declaración indagatoria del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, en Casa Rosada reina la indiferencia entre los funcionarios, incluso los mencionados Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo "Lule" Menem, armador del interior, que continúan con su agenda de actividades.

"No tememos para nada. Es todo circo", aseguró una importante fuente oficial ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, en la previa de la declaración que el exfuncionario prestará declaración ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a las 13 en Comodoro Py.

Asimismo, por los pasillos de Balcarce 50 tildan a Spagnuolo de "cuentapropista" y hasta lo referencian con insultos. Para varios funcionarios, el ex-Andis hizo mención de Karina Milei y Lule Menem "sin ningún tipo de veracidad”.

El fiscal también convocó a declarar a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

“Andis se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó en el escrito.

En Casa Rosada confían en la Justicia

Por estas horas, en las filas libertarias confían en el rol de la justicia y anticipan que contra la menor de los Milei "no van a encontrar absolutamente nada”. Además, precisan que ni Karina Milei ni Lule Menem fueron mencionados en esta epata del proceso. “No hay nada que ocultar. Repito lo mismo una vez más: que la justicia haga lo que tenga que hacer. No hay nada”, sostuvo una importante voz involucrada.

El pasado martes, Miguel Ángel Calvete, mano derecha de Spagnuolo, se negó a declarar en la causa que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, a través de Andis. Se espera que algo similar ocurra con el extitular del organismo

Casa Rosada Andis Diego Spagnuolo discapacidad Karina Milei indagatoria
Noticias relacionadas
El jury de enjuiciamiento a Julieta Makintach determinó su destitución

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el caso Maradona

Aumenta la subscripciones 

Netflix anuncia un nuevo aumento en el precio de las suscripciones: cuánto costarán

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Una Navidad con un árbol tecnológico

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Lo último

Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Último Momento
Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Aumentaron los precios de los combustibles: la nafta súper subió a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Aumentaron los precios de los combustibles: la nafta súper subió a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Ovación
Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

El candidato a DT de Colón que tiene apuntado Gustavo Abraham

El candidato a DT de Colón que tiene apuntado Gustavo Abraham

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026