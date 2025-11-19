Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón reúne a sus socios para analizar la Memoria y Balance 2024/25 en la Asamblea Ordinaria que se realizará este jueves en el Roque Otrino.

La Asamblea Ordinaria de Colón tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, desde las 18.30 en el gimnasio Roque Otrino, y convocará a los socios habilitados para tratar la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2025.

Durante la Asamblea Ordinaria , los socios analizarán la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025 .

Este documento será el eje central para evaluar la situación económica, administrativa y deportiva del club.

Quiénes pueden participar

La convocatoria alcanza a los socios Vitalicios A y B, Activos y Damas plenos, con un año de antigüedad y cuota de octubre o anual paga.

La dirigencia busca asegurar una participación amplia para garantizar una instancia representativa y transparente.

Un llamado a la participación

La Comisión Directiva remarcó que la Asamblea Ordinaria es un espacio clave para la toma de decisiones y para fortalecer la vida institucional. Por eso invitó a la masa societaria a formar parte de un encuentro que definirá el rumbo administrativo del próximo período.