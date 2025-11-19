Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón reúne a sus socios para analizar la Memoria y Balance 2024/25 en la Asamblea Ordinaria que se realizará este jueves en el Roque Otrino.

19 de noviembre 2025 · 10:25hs
19 de noviembre 2025 · 10:25hs

La Asamblea Ordinaria de Colón tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, desde las 18.30 en el gimnasio Roque Otrino, y convocará a los socios habilitados para tratar la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2025.

Qué se discutirá en la reunión

Durante la Asamblea Ordinaria, los socios analizarán la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Este documento será el eje central para evaluar la situación económica, administrativa y deportiva del club.

Quiénes pueden participar

La convocatoria alcanza a los socios Vitalicios A y B, Activos y Damas plenos, con un año de antigüedad y cuota de octubre o anual paga.

La dirigencia busca asegurar una participación amplia para garantizar una instancia representativa y transparente.

Un llamado a la participación

La Comisión Directiva remarcó que la Asamblea Ordinaria es un espacio clave para la toma de decisiones y para fortalecer la vida institucional. Por eso invitó a la masa societaria a formar parte de un encuentro que definirá el rumbo administrativo del próximo período.

