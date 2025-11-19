La Asamblea Ordinaria de Colón tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, desde las 18.30 en el gimnasio Roque Otrino, y convocará a los socios habilitados para tratar la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2025.
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance
Colón reúne a sus socios para analizar la Memoria y Balance 2024/25 en la Asamblea Ordinaria que se realizará este jueves en el Roque Otrino.
Por Ovación
Qué se discutirá en la reunión
Durante la Asamblea Ordinaria, los socios analizarán la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
Este documento será el eje central para evaluar la situación económica, administrativa y deportiva del club.
Leer más: Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana
Quiénes pueden participar
La convocatoria alcanza a los socios Vitalicios A y B, Activos y Damas plenos, con un año de antigüedad y cuota de octubre o anual paga.
La dirigencia busca asegurar una participación amplia para garantizar una instancia representativa y transparente.
Un llamado a la participación
La Comisión Directiva remarcó que la Asamblea Ordinaria es un espacio clave para la toma de decisiones y para fortalecer la vida institucional. Por eso invitó a la masa societaria a formar parte de un encuentro que definirá el rumbo administrativo del próximo período.