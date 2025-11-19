Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Germán Lerche volvió a expresarse a través de sus redes sociales, dando un diagnóstico y brindando detalles del presente crítico que atraviesa Colón

A 11 días de las elecciones, Colón vive momentos complicados. Los juicios contra el club se amontonan, la dirigencia saliente no da respuestas y los candidatos a presidente cruzan acusaciones.

En medio de eso, el que volvió a aparecer en escena fue Germán Lerche, quien mediante sus redes sociales, salió a describir el estado actual de la institución repartiendo críticas a la dirigencia actual y a la anterior. Pero a la vez, destacando lo que fue su gestión.

El análisis y las críticas de Germán Lerche

Colón con el plantel de jugadores con el que terminó la participación en la Primera Nacional se ubicó 34 de 36 equipos acumulando un déficit, aproximado, de USD 3.6 millones anuales (en razón a USD 300 mil mensuales)

Integrando un nuevo plantel en condiciones de competir por uno de los dos ascensos debería estimarse, el doble, USD 7.2 millones anuales. En más o menos, siempre fue así y otros clubes no escapan a la situación macro del fútbol Argentino.

La discusión es cómo financiar los déficit en orden a las crecientes expectativas, mayor demanda (más clubes compitiendo por lo mismo) y pocas e impagables ofertas en jugadores.

Algunos lo hicieron -como siempre- no pagando a nadie y generando deudas, muchas judiciales con crecientes intereses y costas. Derramando deudas para otros, para todos, con la rara práctica que exhiben ser "buenos" con la propia y malos con lo de los otros jodiendo a muchos en nombre de todos. Querrán -ahora- pagar con la propia.

Otros piensan hacerlo con la venta de humo al consumidor final hasta que, buscan ayuda a los bomberos para entonces -como ahora- en cenizas.

Nosotros, luego de analizar el contexto y proyectar el futuro, lo hicimos con eje en un programa deportivo de formación de jugadores. Direccionando inversiones, focalizando acciones, dotando de recursos humanos y ejecutando obras. Ubicando al club, en la región, como centro de captación y propiciando la cultura e identidad de pertenecer para disfrutar, vender, financiar, derramar recursos a clubes afines y poner a girar la rueda que consolide y sostenga el crecimiento. A ese programa -por entonces- innovador y único le pusieron fin y con el tiempo chocaron con la realidad económicas y deportivas del presente.

También, como lo vengo diciendo, generar condiciones para inversiones privadas para el desarrollo de programas deportivos sin perder la posición dominante de los socios, a partir de sus dirigentes, en el gobierno de la institución.

Miren los balances, analicen y exijan la previa asamblea para considerar y aprobar el presupuesto y luego, la otra, para analizar su cumplimiento en consideración y aprobación de memoria y balance. Analizar balance sin presupuesto es como jugar un picado sin pelota.

Comparen y sabrán distinguir un real estado de situación expresado en números y otro con números dibujados en pinterest. Los que alzan el activo cotizando mucho a jugadores con contrato y de la cantera, de tal manera que resulte más que el pasivo y como resultado un balance con superávit. La sorpresa es cuando no muestran en cancha lo que te pintaron en el balance y terminas en el fondo. Den causa a las alegrías y motivos a la broncas. Con actitud activa y positiva cuiden, protejan e imagen el futuro.

PD 1: los balances anteriores a la gestión que termina se ponían a consideración flojos de papeles, al menos así lo resolvió la IGPJ remitiendo al los balances anteriores a la gestión que termina se ponían a consideración flojos de papeles, al menos así lo resolvió la IGPJ remitiendo al @mpa_santafe para que se investigué si hubo delito. Al MPA se le trabó la caja, quedó en reversa. La no investigación o la demora tiene similares alcances al de la protección.

https://x.com/germanlerche/status/1989312882689880082?s=19

PD 2: cuando dicen: "el plantel está al día" deben ver si lo es con las obligaciones expresadas en los Contratos de Trayectoria, allí se establecen la mayor cantidad a percibir por el jugador. Aunque no tienen naturaleza de contrato laboral, se registran en AFA e igualmente exigibles.