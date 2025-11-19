Qué dudas tiene Madelón en Unión para el duelo a todo o nada ante Gimnasia

Leonardo Madelón meterá una variante cantada en Unión para el choque ante Gimnasia, pero tiene una duda crucial en el sistema ofensivo.

Unión completó este martes su segundo día de trabajo en las instalaciones de Casa Unión, con la mira puesta en el duelo clave frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, que se jugará el lunes 24 de noviembre a las 22 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje confirmado de Sebastián Martínez.

Con el tiempo de preparación ya en cuenta regresiva, Leonardo Madelón comenzó a delinear el equipo titular , aprovechando el regreso de Lautaro Vargas , quien cumplió la fecha de suspensión y volverá al lateral derecho. Su ingreso se dará en reemplazo del uruguayo Emiliano Álvarez , que dejó buenas sensaciones en su estreno desde el arranque frente a Belgrano, pero cederá su lugar ante el retorno de un habitual titular.

En la zona media, pese a que el rendimiento colectivo genera ciertas dudas y ningún jugador logró aún adueñarse de una titularidad indiscutida, el cuerpo técnico mantiene confianza en dos nombres: Julián Palacios se perfila nuevamente como volante por derecha, mientras que Franco Fragapane ocuparía la banda izquierda. La combinación entre experiencia y movilidad inclina la balanza a su favor, más allá de que aún se evalúan alternativas.

La principal incógnita para el choque ante Gimnasia

La incógnita principal aparece en la delantera. Madelón analiza quién será el acompañante de Cristian Tarragona, quien se afianza como referencia fija en el ataque. Todo indica que la elección saldrá entre Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia, en una competencia pareja que podría definirse a último momento. Por ahora, el 9 parece sacarle una ligera ventaja al resto, pero el DT priorizará cómo se desenvuelvan ambos en los próximos entrenamientos.

Con ese panorama, los once que hoy asoman con más chances para recibir al Lobo platense serían: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión atraviesa una semana de preparación clave con la necesidad de hacerse fuerte en casa y ratificar su condición de protagonista. Madelón no descarta realizar alguna modificación táctica si el ensayo final lo amerita, pero por ahora, la base está definida. El viernes podría quedar todo confirmado.