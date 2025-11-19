Uno Santa Fe | Ovación | Argentino

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

En cancha de San Juan Rugby Club, el seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby enfrentará a Rosario en una de las semifinales del certamen

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 08:56hs
Por el Campeonato Argentino Juvenil

Por el Campeonato Argentino Juvenil, Santa Fe jugará con Rosario en cancha de San Juan Rugby Club.

En la presente jornada de miércoles 19 de noviembre continuará en San Juan la fase final del Campeonato Argentino Juvenil M17 de rugby masculino, uno de los eventos más importantes del calendario juvenil nacional. El torneo, que reúne durante una semana a los mejores seleccionados del país, se disputa en formato concentrado en las instalaciones del San Juan Rugby Club, en Santa Lucía, y se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre.

Las semifinales del campeonato se celebrarán este miércoles 19 de noviembre 2025. URBA (Buenos Aires) vs. Tucumán y Rosario vs. Santafesina, jugarán en Campeonato; y en el Ascenso se enfrentarán Sanjuanina vs. Mar del Plata y Entrerriana vs. Uruguay.

El Campeonato Argentino Juvenil M17 es organizado en conjunto entre Unión Sanjuanina de Rugby y Unión Argentina de Rugby, con auspicio del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby formará con: Juan Miguel Boggero, Tobías Moreira, Federico Narváez, Leandro Lara, Gastón Zenclusen, Santino Firman, Santiago Carrizo, Nicolás Beltaco, Gonzalo Fruttero, Joaquín Dechiara, Bautista Acevedo, Juan Martín Dipp, Octavio Sarsotti, Felipe Ramírez y Mateo Rolón. Como suplentes se encuentran a disposición: José Migueles, Bautista Benítez, Federico Sieber, Benjamín Ruarte, Luciano Franco, Thiago Allignani, Federico Rubio, Valentino Cescut.

Por su parte, la Unión de Rugby de Rosario lo hará con: Eliseo Kaufman, Agustín Coll, Benjamín Murtagh, Felipe Hancevic, Gerónimo David Guzmán, Bautista Córdoba, Alejo Amuchástegui, Gonzalo Piñero Pacheco, Manuel Urquiza, Juan Cruz Estevez, Simón González del Cerro, Manuel De Haro, Álvaro Córdoba y Clementino Menicocci. Como suplentes estarán a disposición Jeremías Godoy, Benjamín Eppenstein, Thiago Arsenio Esmay, Simón Taylor, Genaro Cimini, Facundo Grassis, Jerónimo Jackson y Santiago Mckey.

Concentrado Argentino Juvenil

Miércoles 19 de noviembre

Zona Campeonato

Semifinales

Buenos Aires vs. Tucumán (16)

Rosario vs. Santafesina (17:30hs)

5to al 8vo puesto

Cordobesa vs. Cuyo

Salta vs. Alto Vall

Zona Ascenso

Semifinales

Entrerriana vs. Uruguay (16)

Mar Del Plata vs. Sanjuanina (17:30)

5to al 8vo puesto

Chile vs. Oeste

Nordeste vs. Santiagueña

Argentino juvenil Santa Fe
