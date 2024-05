Los Pumas 7's quedaron en lo más alto de una temporada histórica

Los Pumas 7's consiguieron el quinto puesto en el Seven de Singapur y se aseguraron el primer lugar de la fase regular del circuito

Los Pumas 7's dependían de sí mismos y toda la presión estaba sobre ellos. Una zona de grupos complicada y distintos palos en la rueda con lesiones importantes, no pudieron con la ambición de este seleccionado que nunca bajó los brazos y culminó la fase regular del Circuito Mundial de Seven con un histórico primer puesto.

El triunfo de Los Pumas 7's ante Sudáfrica en Singapur

La primera mitad comenzó de manera adversa para el combinado nacional. Sudáfrica se hizo fuerte en las salidas y le quito la posesión a Los Pumas 7s. Los sudafricanos aprovecharon la tenencia del balón y se pusieron rápidamente arriba con los dos tries apoyados por Tian Pretorius, Sivime Soyiswapi, que terminaron dándole la ventaja de 10 a 0 antes de irse al descanso.

rugby los pumas seven quintos en singapur 2.jpg Los Pumas 7´s derrotaron a Sudáfrica, finalizaron quintos en Singapur, y primeros de la fase regular.

En la segunda mitad, Sudáfrica intentó jugar con el reloj y la desesperación albiceleste. Sin embargo, cuando parecía que el partido podía llegar a escaparse, los dirigidos por Santiago Gómez Cora volvieron a decir presente y de la mano de Agustín Fraga en primera instancia y de Tobías Wade, a poco menos de 30 segundos para el cierre, dieron vuelta un partido fundamental para quedarse con el triunfo y el liderazgo de la tabla general en la fase regular.

Para el duelo ante los Blitzboks, Argentina formó con Luciano González, Santiago Álvarez, Germán Schulz, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Tobías Wade y Rodrigo Isgró. Luego ingresaron: Agustín Fraga, Matteo Graziano, Tomás Elizalde y Gastón Revol. En Singapur, el campeón fue Nueva Zelanda al superar a Irlanda 17 a 14, Gran Bretaña finalizó tercero tras derrotar a Australia 26 a 7, Argentino le ganó a Sudáfrica 14 a 10 y culminó quinto, mientras que Estados Unidos al superar a Francia 19 a 17 ocupó la séptima posición.

Histórico primer puesto en la temporada

El trabajo y el esfuerzo tienen su recompensa y Los Pumas 7's demostraron a lo largo de todos estos años que todo tenía un sentido. Si bien el primer puesto es algo histórico y a destacar, no es una casualidad. En la temporada pasada finalizaron en la segunda posición de la tabla general y en los últimos tres años cosecharon 13 medallas (7 doradas, 5 plateadas y 1 de bronce).

rugby los pumas seven quintos en singapur 3.jpg La emoción del histórico cordobés Gastón Revol con el head coach del seleccionado, Santiago Gómez Cora.

La dupla técnica de Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano suma 513 partidos en al mando (296 victorias, 204 derrotas y 13 empates), y juntos lograron 19 medallas del Circuito Mundial y los podios en los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los números del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano en esta temporada hablan por sí solos y son un fiel reflejo de lo que fue el año para el plantel argentino. Cuatro son las medallas que consiguió el seleccionado; tres de oro consecutivas en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver, mientras que obtuvieron la de plata en Dubai. Asimismo, lograron el quinto puesto en Los Ángeles, el noveno lugar en Hong Kong y el quinto en Singapur.

En lo que a estadísticas se refiere, Argentina jugó 39 partidos, de los que ganó 32 y solamente perdió 7. De esa treintena, tuvo su mejor racha de triunfos consecutivos de su historia entre el Seven de Ciudad del Cabo, segundo de la temporada, y Los Ángeles, quinta etapa, con 18 victorias seguidas. A su vez, el equipo argentino apoyó 141 tries, un promedio de más de tres tries por encuentro, siendo Marcos Moneta el tryman con 29.