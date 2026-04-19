Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas 7´s se quedaron con la medalla de plata en Hong Kong

El seleccionado argentino venció a España en la semifinal por 19-12, pero en la final de la primera etapa del SVNS World Championship que se disputa en Hong Kong cayó ante Sudáfrica por 35-7.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 18:00hs
 Los Pumas 7´s ganaron la medalla de plata en Hong Kong al caer frente a Sudáfrica.

 Los Pumas 7´s ganaron la medalla de plata en Hong Kong al caer frente a Sudáfrica.

No pudo ser para Los Pumas en la primera final de la temporada 2025/26. El seleccionado argentino perdió ante el poderoso Sudáfrica por por 35-7 y se quedó con la medalla de plata en la etapa inaugural de la definición por el título mundial que se disputa en Hong Kong y luego continuará en Valladolid y Burdeos.

El equipo de Santiago Gómez Cora venció a España por 19-12 en la semifinal y clasificó a la gran final contra Sudáfrica. En el cotejo decisivo cayó por un expresivo 35 a 7.

Los Pumas 7´s ganaron la medalla de plata

El seleccionado nacional masculino, al igual que el año pasado, alcanzó la final del tradicional Seven de Hong Kong, el cual festejaba su 50 aniversario, y ganó la medalla de plata tras caer ante Sudáfrica por 35-7. Por su parte, Las Yaguaretés vencieron al conjunto sudafricano de la rama femenina por 25-10 y finalizó en el 11° lugar. El próximo objetivo para ambos equipos será el Seven de Valladolid del 29 al 31 de mayo, en lo que será la segunda escala del SVNS World Championship Series. Vale destacar que Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen, primera vez en la historia que se lo otorgan a una mujer.

En lo que respecta a Los Pumas 7’s, el primer duelo del día los cruzó ante España por las semifinales, rival al que ya se habían enfrentado en la fase de grupos y había sido victoria argentina 38-14. En la primera etapa, el conjunto europeo golpeó primero y puso el 5-0 parcial a los dos minutos de juego. Sin embargo, Argentina, de la mano de una gran jugada de Matteo Graziano permitió alcanzar la igualdad 5-5 que iba a mantenerse hasta el descanso. Al minuto de la segunda mitad, Santino Zangara aprovechó un error español en un line cerca de su ingoal y apoyó en soledad para estirar la ventaja que aumentaría Joaquín Pellandini con la conversión para llevar el marcador 12-5. A los cuatro minutos, los españoles volvían a conquistar el ingoal nacional y a empatar el encuentro tras el acierto en la conversión. A falta de un minuto para el final del encuentro, el ingresado Sebastián Dubuc rompió líneas tras un gran offload de Gregorio Pérez Pardo y apoyar el tercer try argentino. Juan Patricio Batac acertó la conversión, marcó el resultado final 19-12 y la clasificación a la final.

El seleccionado argentino formó de la siguiente manera para enfrentar a España: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini. Santiago Mare no sumó minutos. Los tries argentinos los marcaron Santino Zangara, Matteo Graziano y Sebastián Dubuc, mientras que Joaquín Pellandini y Juan Patricio Batac acertaron una conversión cada uno.

El encuentro final enfrentó nuevamente como en fase de grupos a argentinos y sudafricanos. En aquel partido, Sudáfrica demostró por qué fue el mejor de la temporada regular y lo venció 38-0. En la primera mitad, el conjunto africano rompió el cero al minuto de juego con try convertido. A los cuatro minutos, Argentina reaccionó e igualó el marcador gracias a la conquista de Santino Zangara y posterior conversión de Santiago Vera Feld. Sin embargo, Sudáfrica volvió a marcar a la siguiente jugada y llevar el tanteador 14-7 al descanso. En la segunda parte, el seleccionado nacional sintió el esfuerzo realizado en semifinales, hecho que aprovechó al máximo el equipo sudafricano, tal es así que apoyaron en tres oportunidades, y gracias a tres conversiones, se quedaron con el título en Hong Kong por primera vez en la historia tras vencer 35-7.

Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini. Santiago Mare no sumó minutos. El try argentino lo marcó Santino Zangara, mientras que Santiago Vera Feld acertó la conversión.

Las Yaguaretés vencieron a Sudáfrica en Hong Kong

En cuanto a Las Yaguaretés, se enfrentaron a Sudáfrica por el partido que definía el 11° puesto. El balance rápidamente se inclinó para el seleccionado argentino, que a través de la posesión y ataques punzantes, anotaron tres conquistas en el primer tiempo, por medio de Cristal Escalante, Sofía González y Virginia Brígido. En el inicio del segundo tiempo, llegó la respuesta sudafricana para el 15-5 parcial. Talia Rodich aumentó el marcador luego de escaparse por la punta y decretar el 20-5, que escalaría a 20-10 por un nuevo try sudafricano. Con el tiempo ya cumplido, Azul Medina le otorgó cifras definitivas al encuentro, que tuvo victoria argentina, 25 a 10.

image
Las Yaguaret&eacute;s cerraron el Seven de Hong Kong con una gran victoria ante Sud&aacute;frica.

Las Yaguaretés cerraron el Seven de Hong Kong con una gran victoria ante Sudáfrica.

Para este partido, Las Yaguaretés saltaron al terreno de juego con Josefina Padellaro, Antonella Reding, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Desde el banco de suplentes ingresaron Malena Díaz, Francesca Iacaruso, Talia Rodich, Ruth Velázquez y Azul Medina. Los tríes argentinos fueron anotados por Cristal Escalante, Sofía González, Virginia Brígido, Talía Rodich y Azul Medina.

Los Pumas Hong Kong Yaguaretés
Noticias relacionadas
Los Pumas 7´s lucirán la nueva indumentaria en el Seven de Hong Kong,

La UAR presentó la nueva indumentaria de algunos seleccionados nacionales

coudet: si cobra la de salas, la otra tambien era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

tragico final del rally sudamericano en mina clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

la emocion de ubeda por la victoria de boca: los chicos merecian hacer un partido asi

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Lo último

Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Último Momento
Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

La fe volvió a llenar las calles: cerca de 100.000 personas vivieron la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe

La fe volvió a llenar las calles: cerca de 100.000 personas vivieron la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Ovación
Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Con un Paredes Monumental, Boca le ganó a River el Superclásico a domicilio

Con un Paredes Monumental, Boca le ganó a River el Superclásico a domicilio

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"