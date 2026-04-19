Los Pumas 7´s se quedaron con la medalla de plata en Hong Kong

El seleccionado argentino venció a España en la semifinal por 19-12, pero en la final de la primera etapa del SVNS World Championship que se disputa en Hong Kong cayó ante Sudáfrica por 35-7.

No pudo ser para Los Pumas en la primera final de la temporada 2025/26. El seleccionado argentino perdió ante el poderoso Sudáfrica por por 35-7 y se quedó con la medalla de plata en la etapa inaugural de la definición por el título mundial que se disputa en Hong Kong y luego continuará en Valladolid y Burdeos.

El equipo de Santiago Gómez Cora venció a España por 19-12 en la semifinal y clasificó a la gran final contra Sudáfrica. En el cotejo decisivo cayó por un expresivo 35 a 7.

Los Pumas 7´s ganaron la medalla de plata

El seleccionado nacional masculino, al igual que el año pasado, alcanzó la final del tradicional Seven de Hong Kong, el cual festejaba su 50 aniversario, y ganó la medalla de plata tras caer ante Sudáfrica por 35-7. Por su parte, Las Yaguaretés vencieron al conjunto sudafricano de la rama femenina por 25-10 y finalizó en el 11° lugar. El próximo objetivo para ambos equipos será el Seven de Valladolid del 29 al 31 de mayo, en lo que será la segunda escala del SVNS World Championship Series. Vale destacar que Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen, primera vez en la historia que se lo otorgan a una mujer.

En lo que respecta a Los Pumas 7’s, el primer duelo del día los cruzó ante España por las semifinales, rival al que ya se habían enfrentado en la fase de grupos y había sido victoria argentina 38-14. En la primera etapa, el conjunto europeo golpeó primero y puso el 5-0 parcial a los dos minutos de juego. Sin embargo, Argentina, de la mano de una gran jugada de Matteo Graziano permitió alcanzar la igualdad 5-5 que iba a mantenerse hasta el descanso. Al minuto de la segunda mitad, Santino Zangara aprovechó un error español en un line cerca de su ingoal y apoyó en soledad para estirar la ventaja que aumentaría Joaquín Pellandini con la conversión para llevar el marcador 12-5. A los cuatro minutos, los españoles volvían a conquistar el ingoal nacional y a empatar el encuentro tras el acierto en la conversión. A falta de un minuto para el final del encuentro, el ingresado Sebastián Dubuc rompió líneas tras un gran offload de Gregorio Pérez Pardo y apoyar el tercer try argentino. Juan Patricio Batac acertó la conversión, marcó el resultado final 19-12 y la clasificación a la final.

El seleccionado argentino formó de la siguiente manera para enfrentar a España: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini. Santiago Mare no sumó minutos. Los tries argentinos los marcaron Santino Zangara, Matteo Graziano y Sebastián Dubuc, mientras que Joaquín Pellandini y Juan Patricio Batac acertaron una conversión cada uno.

El encuentro final enfrentó nuevamente como en fase de grupos a argentinos y sudafricanos. En aquel partido, Sudáfrica demostró por qué fue el mejor de la temporada regular y lo venció 38-0. En la primera mitad, el conjunto africano rompió el cero al minuto de juego con try convertido. A los cuatro minutos, Argentina reaccionó e igualó el marcador gracias a la conquista de Santino Zangara y posterior conversión de Santiago Vera Feld. Sin embargo, Sudáfrica volvió a marcar a la siguiente jugada y llevar el tanteador 14-7 al descanso. En la segunda parte, el seleccionado nacional sintió el esfuerzo realizado en semifinales, hecho que aprovechó al máximo el equipo sudafricano, tal es así que apoyaron en tres oportunidades, y gracias a tres conversiones, se quedaron con el título en Hong Kong por primera vez en la historia tras vencer 35-7.

Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini. Santiago Mare no sumó minutos. El try argentino lo marcó Santino Zangara, mientras que Santiago Vera Feld acertó la conversión.

Las Yaguaretés vencieron a Sudáfrica en Hong Kong

En cuanto a Las Yaguaretés, se enfrentaron a Sudáfrica por el partido que definía el 11° puesto. El balance rápidamente se inclinó para el seleccionado argentino, que a través de la posesión y ataques punzantes, anotaron tres conquistas en el primer tiempo, por medio de Cristal Escalante, Sofía González y Virginia Brígido. En el inicio del segundo tiempo, llegó la respuesta sudafricana para el 15-5 parcial. Talia Rodich aumentó el marcador luego de escaparse por la punta y decretar el 20-5, que escalaría a 20-10 por un nuevo try sudafricano. Con el tiempo ya cumplido, Azul Medina le otorgó cifras definitivas al encuentro, que tuvo victoria argentina, 25 a 10.

image Las Yaguaretés cerraron el Seven de Hong Kong con una gran victoria ante Sudáfrica.

Para este partido, Las Yaguaretés saltaron al terreno de juego con Josefina Padellaro, Antonella Reding, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Desde el banco de suplentes ingresaron Malena Díaz, Francesca Iacaruso, Talia Rodich, Ruth Velázquez y Azul Medina. Los tríes argentinos fueron anotados por Cristal Escalante, Sofía González, Virginia Brígido, Talía Rodich y Azul Medina.