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Los Pumas cayeron ante Australia en Jujuy

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas perdió ante los Wallabies 27 a 21. El segundo encuentro será el sábado 5 de septiembre en Mendoza.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 19:27hs
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El seleccionado nacional no pudo quedarse con el primer partido ante Australia y cayó 21-27 en  Jukuy

El seleccionado nacional no pudo quedarse con el primer partido ante Australia y cayó 21-27 en  Jukuy

Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, en el primer partido de la serie internacional.

Los Wallabies comenzaron mejor y sacaron ventaja con los tries de Brandon Paenga-Amosa, Carter Gordon y Fraser McReight. Argentina reaccionó con las conquistas de Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Moro, para llegar al descanso 22-14 abajo.

En el complemento, Boris Wenger apoyó un nuevo try para acercar al seleccionado argentino a un punto (22-21), pero Tom Hooper volvió a ampliar la ventaja australiana para establecer el 27-21 definitivo.

Los Pumas cayeron ante los Wallabies

Los Pumas no pudieron cerrar con una victoria su presentación ante Australia y terminaron cayendo 27-21 este sábado en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, por el primer partido de la Flight Centre Series Test.

El seleccionado argentino volvió a mostrar dificultades para controlar el desarrollo del encuentro y sufrió la contundencia de los Wallabies, que aprovecharon cada oportunidad para mantenerse al frente durante buena parte del partido. Con esta derrota, el equipo dirigido por Felipe Contepomi sumó su quinta caída en lo que va de 2026, frente a apenas un triunfo, conseguido ante Gales.

Australia salió decidido desde el comienzo y rápidamente encontró espacios en la defensa argentina. A los siete minutos, Brandon Paenga-Amosa apoyó el primer try del encuentro para establecer el 5-0. Poco después, Max Jorgensen volvió a llegar al ingoal y Ryan Lonergan aportó la conversión para estirar la ventaja a 12-0.

Los Pumas reaccionaron y descontaron a los 13 minutos. Una buena intervención de Rodrigo Isgró terminó con Gerónimo Prisciantelli apoyando la pelota. Santiago Carreras sumó la conversión y Argentina quedó a cinco puntos.

Pero los Wallabies volvieron a imponer su ritmo. A los 20 minutos, Fraser McReight marcó el tercer try australiano y Lonergan convirtió para dejar el marcador 19-7.

El conjunto argentino logró acercarse antes del descanso. Joaquín Moro aprovechó un rápido free kick, encontró desorganizada a la defensa rival y consiguió apoyar para un nuevo try argentino. Carreras convirtió y dejó el partido 19-14.

En la última acción del primer tiempo, Lonergan acertó un penal y Australia se fue al descanso con una ventaja de 22-14.

El complemento comenzó con otra actitud de Los Pumas, que salieron decididos a descontar. A los 48 minutos, Prisciantelli había conseguido apoyar nuevamente, pero la jugada fue revisada por el TMO y finalmente anulada por un pase hacia adelante de Simón Benítez Cruz.

Argentina no tardó en volver a intentarlo y apenas tres minutos después consiguió su objetivo. Boris Wenger apoyó la pelota en el ingoal y Carreras convirtió para poner el marcador 22-21, dejando al equipo argentino a solamente un punto.

Sin embargo, Australia respondió inmediatamente. A los 54 minutos, Tom Hooper marcó un nuevo try que, con la conversión, permitió a los Wallabies recuperar una diferencia de seis puntos.

Los minutos finales fueron de dominio australiano. El conjunto oceánico tuvo nuevas oportunidades para ampliar la ventaja e incluso llegó a marcar mediante Jeremy Williams, aunque el try fue invalidado luego de una revisión del TMO.

Los Pumas intentaron hasta el final, pero no lograron volver a quebrar la defensa australiana y terminaron perdiendo un partido en el que pagaron caro su falta de contundencia en los momentos decisivos.

La historia tendrá una segunda oportunidad muy pronto. Argentina y Australia volverán a enfrentarse el próximo 5 de septiembre en Mendoza, desde las 18, en el segundo test match de la serie. Los Pumas buscarán recuperarse ante su público y equilibrar el historial de estos dos encuentros.

Más adelante, en noviembre, el seleccionado argentino afrontará una exigente gira como visitante por la primera fase del Nations Championship, con partidos ante Irlanda, Italia y Francia, previstos para el 7, 14 y 21 de noviembre, respectivamente. En caso de avanzar, disputará las Finales en Londres entre el 27 y el 29 de noviembre.

Los Pumas Australia Jujuy
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