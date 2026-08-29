Maizon Rodríguez contaría con otra oferta para salir de Unión

Maizon Rodríguez vuelve a despertar interés internacional. El Krasnodar de Rusia tendría en carpeta al zaguero uruguayo de Unión.

El mercado vuelve a poner a Maizon Rodríguez en el centro de la escena de Unión . El defensor uruguayo, que tiene contrato con el Tatengue hasta diciembre de 2028, estaría siendo seguido de cerca por Krasnodar de Rusia, en una nueva señal del interés que el futbolista viene despertando en el exterior.

No es la primera vez en los últimos meses que el nombre del zaguero aparece vinculado con una posible salida. Clubes de Brasil y México habían realizado sondeos y acercado propuestas, aunque ninguna terminó de convencer a la dirigencia rojiblanca. Incluso, en ese contexto, trascendió que el propio jugador habría solicitado la posibilidad de buscar otro destino.

Ahora, con el interés del fútbol ruso, la situación vuelve a quedar bajo la lupa, según informó el periodista Maximiliano Bravo en X. Dicho mercado cierra el 10 de septiembre, con lo cual habría tiempo para negociar.

Una inversión importante para Unión

Cuando Unión concretó la incorporación de Rodríguez, anunció oficialmente que había adquirido el 50% de los derechos económicos del futbolista y que el uruguayo firmaba contrato hasta diciembre de 2028.

“¡Bienvenido Maizon! El defensor Maizon Rodriguez es nuevo refuerzo Tatengue. Unión adquirió el 50% de los derechos económicos y el uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2028”, comunicó en aquel momento la institución.

Posteriormente, en su informe oficial del mercado de pases, el club santafesino detalló el monto de la operación: 825.000 dólares por ese 50% del pase.

Un dato que adquiere especial relevancia ante la posibilidad de una futura transferencia, teniendo en cuenta que Unión todavía debe afrontar cuotas correspondientes a aquella compra.

Por eso, si finalmente aparece una propuesta concreta desde Rusia, la dirigencia deberá analizarla no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también económico.

Los números de Rodríguez en Unión

Rodríguez tuvo una participación importante desde su llegada al club y acumuló una buena cantidad de minutos con la camiseta rojiblanca.

En el Torneo Apertura 2026 disputó 16 partidos, convirtió un gol y sumó 1.372 minutos. También tuvo participación en los playoffs, donde jugó dos encuentros y completó 180 minutos.

En el Torneo Clausura 2026, en tanto, lleva disputados cinco partidos y acumuló 450 minutos. Además, participó en la Copa Argentina, con una presentación y 22 minutos.

Si se toma todo su recorrido reciente con Unión, el defensor fue una alternativa habitual en la estructura del equipo, más allá de algunos períodos en los que su rendimiento quedó bajo análisis.

Brasil y México ya habían preguntado

El interés de Krasnodar aparece después de una serie de movimientos que ya habían tenido como protagonista al defensor.

Durante los últimos meses, desde Brasil y México llegaron consultas por Rodríguez, pero las propuestas no alcanzaron las pretensiones de Unión y no hubo acuerdo para concretar su salida.

LEER MÁS: Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

La situación también estuvo acompañada por versiones que indicaban que el propio futbolista habría manifestado su intención de cambiar de aire.

Ahora aparece una posibilidad diferente, con un mercado como el ruso que podría generar un escenario económico distinto para Unión.

¿Una nueva oportunidad de negocio?

Por el momento, no existe una transferencia cerrada ni una oferta formal que haya sido aceptada por Unión. Se trata del seguimiento que Krasnodar estaría realizando sobre el defensor.

Pero el antecedente de los sondeos anteriores y el contrato vigente hasta 2028 hacen que cualquier avance deba ser seguido de cerca.

Unión tiene el 50% de los derechos económicos y realizó una inversión de 825.000 dólares para adquirir esa porción. Además, mantiene compromisos pendientes vinculados con el pago de la operación.

LEER MÁS: Tarragona no para y Unión lo disfruta: es el máximo goleador del fútbol argentino en 2026

Por eso, el interés del Krasnodar puede transformarse en una nueva instancia de negociación para la dirigencia encabezada por Luis Spahn.

Mientras tanto, Maizon Rodríguez continúa trabajando en el plantel de Unión, aunque su nombre vuelve a aparecer en el radar internacional. Después de Brasil y México, ahora Rusia se suma a los destinos que podrían abrirle una puerta al defensor uruguayo.