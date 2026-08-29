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Unión fue oficializado en la Liga Argentina para la temporada 2026/27

La AdC confirmó que Unión ocupará la plaza que dejó vacante Rivadavia Básquet en la Liga Argentina. La franquicia de Liga Nacional que pertenecía al Tate quedó en poder de la organización central.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 19:57hs
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Unión fue oficializado en la Liga Argentina para la temporada 2026/27

Prensa Unión Básquet

Unión recibió este sábado una noticia trascendental para su futuro deportivo. La Asociación de Clubes (AdC) oficializó al conjunto santafesino como participante de la Liga Argentina 2026/27, luego de que Rivadavia Básquet renunciara a su plaza en la segunda categoría del básquet nacional.

La decisión fue tomada por la Mesa Ejecutiva de la AdC, que respondió favorablemente al pedido formal realizado por Club Atlético Unión de Santa Fe para ocupar la vacante disponible.

Unión vuelve a la segunda categoría

Según informó oficialmente la AdC, la renuncia de Rivadavia dejó los derechos sobre esa franquicia a disposición de la organización. A partir de la solicitud presentada por Unión, la Mesa Ejecutiva resolvió otorgarle la plaza para disputar la próxima edición de la Liga Argentina.

De esta manera, el básquet tatengue tendrá nuevamente presencia en una competencia de alcance nacional y afrontará un nuevo desafío deportivo en la temporada 2026/27.

La confirmación representa además un cambio importante respecto del escenario que se había planteado para Unión, ya que la plaza de Liga Nacional que le correspondía quedó en poder de la organización central.

La Liga Nacional tendrá 18 equipos

Como consecuencia de esta determinación, la próxima temporada de la máxima categoría del básquet argentino contará con 18 clubes.

La AdC también informó que, de acuerdo con lo ratificado en la última Asamblea General Ordinaria, todos los participantes deberán completar el proceso administrativo correspondiente.

En ese sentido, el Departamento de Competencias estableció como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para la presentación de avales y la inscripción definitiva de los clubes que participarán tanto de la Liga Nacional como de la Liga Argentina.

Para Unión, la oficialización marca el comienzo de una nueva etapa. El Tatengue ya tiene su lugar asegurado en la Liga Argentina 2026/27 y ahora deberá comenzar a delinear su proyecto para afrontar el desafío de volver a competir en el segundo escalón del básquet nacional.

Unión Liga Argentina Rivadavia
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