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Gimnasia dio el golpe y se lo ganó sobre el final a Rosario Central en Arroyito

Rosario Central lo había empatado a los 41 del segundo tiempo, pero no supo aguantar el empate en el Gigante de Arroyito y cató 2-1 ante Gimnasia.

29 de agosto 2026 · 19:37hs
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Gimnasia dio el golpe y se lo ganó sobre el final a Rosario Central en Arroyito

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó sobre el final a Rosario Central por 2-1, y se ubicó tercero en la Zona B, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los goles del triunfo de "El Lobo" los hicieron Conan Ledesma en contra, a los 13 del primer tiempo, e Ignacio Miramón a los 43 del complemento; mientras que Jaminton Campaz había empatado dos minutos antes el encuentro para "Los Canallas" en el "Gigante de Arroyito".

El desarrollo del partido entre Gimnasia y Central

El Canalla comenzó mejor en el amanecer del partido pero no pudo cristalizar la superioridad en la ventaja. El VAR, por una posición adelantada clara, le anuló la apertura del marcador a Marco Ruben.

En el complemento, cuando pasaba poco, Nacho Fernández sacó un remate y la pelota, después de pegar en el palo, rebotó en Jeremías Ledesma e ingresó para poner el 1-0.

Los locales, que no jugaron bien, encontraron la igualdad transitoria en una buena jugada y un remate de Jaminton Campaz que se le metió a Nelson Insfrán.

Gimnasia Rosario Central Arroyito
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