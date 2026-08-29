Serie A: Juventus volvió a ganar y lidera junto al Milan

Juventus venció 2-0 a Parma con un gol del argentino Nico González y lidera la Serie A de Italia junto a Milan.

Juventus alcanzó la punta de la Serie A de Italia, compartida con Milan, al vencer a Parma por 2-0, como local, en el marco de la segunda fecha, disputada parcialmente este sábado.

En tanto, en los otros partidos de hoy se registraron estos marcadores: Monza 2-Udinese 3; Fiorentina 0-Frosinone 3 y Sassuolo 2-Torino 1.

En Turín, Juventus no tuvo demasiados inconvenientes para vencer a Parma por 2-0, gracias a los goles del argentino Nicolás González y del belga Teun Koopmeiners, ambos en el segundo tiempo. De esta manera, el equipo local cosechó su segunda victoria, tiene puntaje ideal y encabeza las posiciones junto a Milan, otro candidato al título.

Udinese no le pierde pisada a Juventus y Milan

Por su parte, Udinese escaló hasta el segundo puesto al derrotar como visitante a Monza por 3-2, en un intenso partido de ida y vuelta, jugado en el estadio Brianteo.

Para el ganador anotaron el polaco Jakub Piotrowski, el marfileño Hassane Kamara y el neerlandés Jürgen Ekkelenkamp, mientras que Andrea Colpani y el portugués Gustavo Varela marcaron para Monza, uno de los colistas del certamen.

En el estadio Artemio Franchi, Fiorentina -con los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino- volvió a decepcionar, esta vez ante su público, al caer sin atenuantes contra el modesto Frosinone, que se impuso 3-0 con un doblete de Antonio Raimondo y otro gol de Gabriele Bracaglia.

Esta nueva derrota dejó a Fiorentina en el úlimo puesto, sin puntos, sin goles a favor, y con siete en contra ya que en la jornada inicial había caído contra Roma 4-0.

Sassuolo, asimismo, logró su primer triunfo al vencer a Torino 2-1 como local, con los tantos de Cristian Volpato y Domenico Berardi, mientras que Pietro Comuzzo había anotado el empate parcial del conjunto granate.

La jornada continuará este domingo con los partidos Napoli-Como; Lazio-Genoa y Cagliari-Inter, y el lunes jugarán Lecce-Roma y Atalanta-Bologna.