Cristina Cosentino, la heroína de Las Leonas en una final que volvió a consagrarla

La arquera Cristina Cosentino fue determinante en la definición ante Países Bajos: atajó tres penales australianos y fue una de las grandes responsables de la consagración mundial.

Las Leonas volvieron a tocar el cielo y detrás de una consagración inolvidable apareció una figura que ya sabe lo que significa responder cuando más pesa la camiseta. Cristina “China” Cosentino fue la heroína de Argentina en la final del Mundial de hockey, al detener tres penales australianos frente a Países Bajos y convertirse en una de las grandes protagonistas del título.

La arquera, de 28 años , nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1997, mide 1,78 metros, utiliza la camiseta número 13 y actualmente defiende los colores de Banco Nación . Pero su historia con Las Leonas comenzó mucho antes de esta consagración y tiene un capítulo especial que, curiosamente, también involucra a Países Bajos.

Una arquera que apareció en los momentos decisivos

Cosentino comenzó su recorrido en el hockey como delantera en Belgrano Athletic, pero con el paso del tiempo terminó encontrando su lugar debajo de los tres palos. En 2016 pasó a Banco Nación y dos años después recibió su primera convocatoria al seleccionado mayor.

Antes de consolidarse entre las mejores arqueras del mundo, ya había conseguido importantes logros con las selecciones juveniles. En 2014 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín y en 2016 se consagró campeona mundial junior con Argentina. El rival de aquella final fue, nuevamente, Países Bajos.

Con los años, la arquera construyó una característica que hoy parece inseparable de su nombre: aparece cuando las grandes definiciones exigen nervios de acero.

París 2024, el antecedente que anticipaba esta hazaña

Una de sus actuaciones más impactantes se produjo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En los cuartos de final, Argentina enfrentó a Alemania y la clasificación se definió mediante penales australianos. Allí, Cosentino se convirtió en una muralla: atajó los cuatro remates alemanes y fue determinante para que Las Leonas avanzaran de ronda.

Su protagonismo no terminó allí. En el partido por la medalla de bronce, Argentina empató 2-2 ante Bélgica y volvió a necesitar de los penales australianos. La arquera respondió nuevamente y el seleccionado se impuso 3-1 en la definición, para quedarse con una nueva medalla olímpica.

Por eso, cuando el Mundial llegó a su instancia definitiva, Cosentino ya tenía una historia de grandes actuaciones en este tipo de situaciones.

También fue clave antes de la final

La arquera no esperó hasta el partido decisivo para demostrar su importancia.

En la semifinal ante Australia, Las Leonas se encontraron con un encuentro cerrado y de enorme tensión. Argentina consiguió imponerse 1-0 gracias al gol de Julieta Jankunas, pero para sostener esa ventaja resultó fundamental la actuación de Cosentino.

La arquera mantuvo el cero y fue una de las responsables de que Argentina pudiera meterse en la gran final.

Y allí esperaba Países Bajos.

Tres penales para entrar en la historia

La final tuvo todos los condimentos de un partido por el título mundial. Argentina y Países Bajos protagonizaron un duelo de máxima tensión que terminó llevando la definición a los penales australianos.

Fue entonces cuando apareció nuevamente la especialista.

Cosentino atajó tres remates y volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las mejores arqueras del hockey internacional para afrontar este tipo de definiciones.

Después de semejante actuación, la arquera contó sus sensaciones en la transmisión oficial.

“Muy feliz, me pone feliz por las chicas”.

Y sobre el estudio previo de las ejecutantes neerlandesas, explicó:

“Un poco estudiamos los penales; los había visto, pero los siento en el momento”.

“China”, la arquera que siempre aparece

El apodo “China” o simplemente “Cris” ya forma parte de la identidad de una jugadora que atravesó un largo camino para llegar a este momento.

De aquella delantera que comenzó en Belgrano Athletic a la arquera que atajó cuatro penales contra Alemania en París, que sostuvo a Las Leonas ante Australia y que ahora detuvo tres remates en una final mundial contra Países Bajos.

Cosentino volvió a demostrar que las grandes arqueras no solamente se construyen con técnica y entrenamiento. También necesitan personalidad para soportar la presión de los instantes que pueden definir un campeonato.

Y en esta Copa del Mundo, la argentina tuvo ambas cosas.

Las Leonas son campeonas del mundo y Cristina Cosentino tiene una enorme cuota de responsabilidad en la conquista. Una vez más, cuando el partido pedía una heroína, “China” apareció.