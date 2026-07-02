Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

El rafaelino Mayco Vivas será titular en la alineación de Los Pumas que jugará el próxímo sábado ante Escocia por el Nations Championship en el estadio Mario Alberto Kempes

El primera línea rafaelino Mayco Vivas será titular en el partido que Los Pumas jugarán ante Escocia el sábado en el Mario Kempes.

Se terminó la espera. Los Pumas debutarán este sábado desde las 16 ante Escocia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y Felipe Contepomi ya definió la formación para el primer compromiso del Nations Championship, el nuevo certamen internacional que marcará el inicio de una exigente serie de partidos durante julio.

La principal novedad estará en la segunda línea, donde el cordobés Matías Alemanno alcanzará los 100 partidos con el seleccionado nacional, una cifra que lo convertirá en el quinto jugador centenario en la historia. Por otro lado, el primera línea formado en el CRAR de Rafaela y ex integrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby, Mayco Vivas, será titular ante los europeos.

Los Pumas para enfrentar a Escocia en el Kempes

Comienza el Nations Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a Escocia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el sábado 4 de julio desde las 16:00 horas. Será el primero de los tres enfrentamientos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputen en el mes de julio por el flamante certamen internacional. Recordemos que luego recibirán a Gales en San Juan (11/7) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/7).

Los Pumas vuelven a enfrentar a Escocia tras la ventana de noviembre pasada, donde el seleccionado nacional remontó un 0-21 para llevarse el partido por 33-24 en el mítico estadio de Murrayfield en Edimburgo. En total disputaron 26 encuentros con 13 triunfos por lado. La última vez en argentina fue en 2022, donde Los Pumas se quedaron con la serie por 2-1 (26-18 en Jujuy, 6-29 en Salta y 34-31 en Santiago del Estero).

La gran novedad en el XV inicial del seleccionado nacional son los 100 caps que cumplirá Matías Alemanno, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas. El cordobés, oriundo de La Tablada, debutó el 17 de mayo de 2014 ante Uruguay en Paysandú, lleva 17 caps en 3 Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023) y 45 presencias en el Rugby Championship (cuarto jugador con más partidos).

En el primer partido del año, Contepomi renovó casi la mitad del equipo respecto del último encuentro de 2025 ante Inglaterra: mantuvo ocho titulares e introdujo siete cambios en la formación inicial.

El tercera línea formado en Alumni, Pablo Matera, fue elegido por Contepomi para jugar desde el arranque.

Cabe recordar que por lesión no están Thomas Gallo, Pedro Rubiolo y Juan Martín González; Marcos Kremer fue licenciado porque será padre y Justo Piccardo está jugando la final del Top 14.

El principal cambio estará en el pack de forwards, que presentará una configuración diferente respecto del cierre de 2025. Con el regreso de Pablo Matera al XV, la presencia de Alemanno, Mayco Vivas como pilar izquierdo y Joaquín Oviedo ocupando el puesto de octavo corriendo a Santiago Grondona al ala.

La formación de Los Pumas en Córdoba

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Escocia en Córdoba: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Joaquín Moro, 21. Agustín Moyano, 22. Matías Moroni, 23. Bautista Delguy.