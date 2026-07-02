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Fortaleza comunicó la rescisión de contrato con Emanuel Britez

El defensor santafesino, que llegó a ser capitán del Tricolor do Pici, dejó de pertenecer oficialmente al club brasileño. La institución anunció la rescisión del vínculo a través de un comunicado y derivó el caso a su Departamento Jurídico.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 08:15hs
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Fortaleza comunicó la rescisión de contrato con Emanuel Britez

Prensa Fortaleza

El ciclo de Emanuel Brítez en Fortaleza llegó oficialmente a su fin. El club brasileño anunció este jueves la rescisión del contrato del exdefensor de Unión mediante un comunicado en el que confirmó que, desde ahora, cualquier cuestión vinculada con el futbolista será tratada exclusivamente por su Departamento Jurídico.

"El Fortaleza Esporte Clube comunica la rescisión del vínculo contractual con el atleta Emanuel Brítez. A partir de esta fecha, todos los asuntos relacionados con el caso serán gestionados exclusivamente por el Departamento Jurídico del Tricolor do Pici", expresó la institución.

Además, el club brasileño remarcó que continuará actuando "con responsabilidad, profesionalismo y respeto a su afición, a su historia y a sus profesionales", siempre en defensa de sus intereses institucionales.

Emanuel Britez, referente dentro y fuera de la cancha en Fortaleza

La salida de Brítez marca el cierre de una etapa muy importante para el defensor surgido en Unión. Desde su llegada a Fortaleza se convirtió en una pieza clave del equipo, al punto de transformarse en uno de los referentes del plantel y portar la cinta de capitán en varias oportunidades.

Durante su estadía defendió la camiseta del Tricolor do Pici en competencias de primer nivel como el Brasileirao, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil, la Copa do Nordeste y el Campeonato Cearense, acumulando una enorme cantidad de partidos y consolidándose como uno de los jugadores más regulares del plantel.

Solo entre 2023 y 2025 disputó más de un centenar de encuentros oficiales, siendo titular habitual tanto en los torneos locales como en las competencias internacionales. Incluso en 2026, antes de su desvinculación, había participado en 28 compromisos oficiales entre la Serie B, la Copa do Nordeste, la Copa de Brasil y el Campeonato Cearense.

Un paso que dejó huella del exjugador de Unión

El exUnión construyó una historia importante en Fortaleza. Además de convertirse en capitán, fue protagonista de algunas de las campañas más destacadas del club en los últimos años, con presencias en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde el conjunto brasileño logró consolidarse como uno de los equipos competitivos del continente.

Ahora, tras la rescisión de su contrato y con un futuro todavía incierto, Brítez deberá definir el próximo paso de una carrera que lo tuvo como uno de los argentinos de mayor continuidad en el fútbol brasileño durante las últimas temporadas

Fortaleza Britez Unión
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