Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Con el santafesino Bautista Benavides de titular, Los Pumitas derrotaron a Irlanda por 62-40 y lograron una gran victoria con punto bonus. En la última fecha del grupo C enfrentará a Inglaterra

Los Pumitas avanzan a paso firme en el Mundial de Georgia ya que este jueves vencieron a Irlanda por 62-40 , sumaron otra victoria con punto bonus y llegan a la última fecha contra Inglaterra con muchas chances de pasar a las semifinales. Luciano Avaca y Simón Pfister apoyaron dos tries cada uno, mientras que Federico Serpa Laporte, Tomás Dande, Bautista Lescano y Manuel Giannantonio completaron las conquistas argentinas.

En el marco de la segunda fecha del Mundial M20, el equipo argentino sacó a relucir su juego, anotó ocho tries, y venció 62 a 40 a Irlanda, logrando así su segundo triunfo en mismas presentaciones en el certamen mundialista. Cerrarán la fase de grupos enfrentando a Inglaterra, el próximo martes 7 de julio, desde las 08:30hs (hora argentina).

Apenas iniciado el encuentro, el seleccionado juvenil abrió el marcador a través del poder de definición de Luciano Avaca, que recibió en velocidad y se zambulló al try en cuatro minutos de juego. La conversión de Federico Serpa fue efectiva para el 7-0 parcial. Fue Serpa quien llegó a la segunda conquista argentina, luego de ejecutar un gran contragolpe, que finalizó con el apertura apoyando debajo de los palos de Irlanda. Su conversión dejó el tanteador 14-0, que minutos después pasó a 14-7, luego del line y maul irlandés, que finalizó en el ingoal argentino.

En la última fecha del grupo C enfrentará a Inglaterra para definir la clasificación a semifinales.

La indisciplina del equipo irlandés favoreció a Los Pumitas, que lograron dos nuevas conquistas por intermedio de Simón Pfister, en primera instancia, y luego Tomás Dande, que anotó el último try de la primera mitad. Federico Serpa acertó las conversiones y sumó un penal, para redondear el 31-7 con el que se fueron al descanso.

La segunda mitad comenzó con un gran try argentino, producto de la velocidad de Luciano Avaca, quien cortó la defensa y le cedió la posesión a Simón Pfister, que anotó su doblete. Serpa acertó para el 38-7. El descuento irlandés llegó casi de inmediato, con un try convertido para el 38-14. En pleno ataque irlandés, Luciano Avaca leyó la jugada e interceptó la pelota para apoyar una nueva conquista, que con la conversión de Serpa decretó el 45-14. Luego de esa secuencia, el dominio fue levemente para el seleccionado europeo, que logró tres tries convertidos para dejar el marcador 45 a 35, a falta de 12 minutos de juego.

Bautista Lescano le puso paños fríos a la escalada irlandesa con un gran try, que sumado a la conversión efectiva, y un nuevo penal de Serpa, establecieron el 55-35 parcial. Finalmente, un try irlandés, y la conquista de Manuel Giannantonio, convertido por Serpa, le pusieron cifras definitivas al triunfo argentino, 62 a 40.

Síntesis

Los Pumitas 62- Irlanda 40

Los Pumitas: 1. Benjamín Farías Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dandé (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa Laporte, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz Yujnovsky, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister. Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Ingresaron: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narvaez, 19. Felipe Hygonenq, 20. Basilio Canas, 21. Valentino Reggiardo, 22. Manuel Giannantonio, 23. Ramón Fernández Miranda.

Irlanda: 1. Max Doyle, 2. Rian Handley, 3. Sam Bishti (C), 4. Joe Finn, 5. Donnacha McGuire, 6. Josh Neill, 7. Alex Lautsou, 8. Diarmaid O'Connell, 9. Christopher Barrett, 10. Tom Wood, 11. Daniel Ryan, 12. James O'Leary, 13. Jack Deegan, 14. Charlie Molony, 15. Noah Byrne. Entrenador: Andrew Browne.

El seleccionado argentino consiguió la segunda victoria en el torneo, ya que anteriormente superó a Estados Unidos.

Ingresaron: 16. Duinn Maguire, 17. Adam Cooper, 18. Black McClean, 19. Dylan McNeice, 20. Ben Blaney, 21. James O'Dwyer, 22. Charlie O'Shea, 23. Robert Carney.

Primer tiempo: 2' Try de Luciano Avaca convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 9' Try y conversión de Federico Serpa Laporte (LP), 20' Try de Rian Handley convertido por Charlie O'Shea (I), 31' Penal convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 33' Try de Simón Pfister convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 35' Try de Tomás Dandé convertido por Federico Serpa Laporte (LP).

Segundo tiempo: 5' Try de Simón Pfister convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 9' Try y conversión de Charlie O'Shea (I), 12' Try de Luciano Avaca convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 15' Try de Jack Deegan convertido por Charlie O'Shea (I), 20' Try de Blake McClean convertido por Charlie O'Shea (I), 27' Try y conversión de Charlie O'Shea (I), 32' Penal convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 34' Try de Bautista Lescano convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 35' Try de Manuel Giannantonio convertido por Federico Serpa Laporte (LP), 40' Try de Josh Neill (I).

Amonestados: PT: 30' Daniel Ryan (I).

ST: 7' Benjamín Ordiz Yujnovsky (LP).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Reuben Keane (Australia).

Estadio: Avchala Stadium, Tbilisi.