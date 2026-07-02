Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Mientras la institución afronta inhibiciones en FIFA, un embargo en AFA y conflictos económicos con otros clubes, los empleados presentaron una dura intimación por salarios, aguinaldo y aportes.

La delicada situación económica e institucional que atraviesa Unión sumó en las últimas horas un nuevo frente de conflicto. Esta vez, el reclamo llegó desde los propios empleados del club, quienes presentaron una intimación formal denunciando diversos incumplimientos laborales y salariales por parte de la institución.

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La nota, fechada este 1 de julio, sostiene que la situación ya es analizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, con la intervención del gremio UTEDYC, que acompaña el reclamo y sigue de cerca el desarrollo de las actuaciones administrativas.

El documento lleva la firma de los delegados del personal Mario Gómez, Jorge Gorosito e Iván Primón y refleja un fuerte malestar por una situación que, según expresan, lejos de normalizarse continúa agravándose.

Los incumplimientos denunciados por los empleados de Unión

En la presentación elevada al club, los trabajadores enumeran una serie de irregularidades que ya forman parte del expediente que tramita en el Ministerio de Trabajo.

Entre ellas aparecen:

-la falta de pago de horas extras efectivamente trabajadas;

-la falta de entrega de ropa de trabajo y otros elementos correspondientes al personal;

-la existencia de trabajadores que prestan tareas sin encontrarse debidamente registrados;

-el incumplimiento en el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), cuyo vencimiento ya operó;

-la falta de pago de aportes a la obra social OSPEDYC y a la mutual AMPEDYC, pese a haber sido retenidos de los salarios;

-y la incertidumbre sobre el cobro de los haberes correspondientes al mes de junio.

En la intimación, los empleados sostienen que estos incumplimientos afectan derechos esenciales y generan "un creciente estado de incertidumbre y malestar entre los trabajadores".

Además, intiman al Club Atlético Unión a regularizar de inmediato la situación y advierten que, de persistir el incumplimiento, impulsarán junto a UTEDYC todas las acciones gremiales y legales que correspondan.

Un conflicto que se suma a otros frentes abiertos en Unión

La presentación de los empleados aparece en un contexto especialmente complejo para la institución, que en las últimas semanas acumuló distintos reclamos económicos tanto a nivel nacional como internacional.

En el plano deportivo, Unión afronta actualmente dos inhibiciones en FIFA: una promovida por el delantero ecuatoriano José Enrique Angulo y otra presentada por Juventud Las Piedras, de Uruguay, por una deuda vinculada a la transferencia del defensor Maizon Rodríguez.

A ello se agrega el reclamo impulsado por Atlético Tucumán, que derivó en un embargo sobre las cuentas del club y un pedido en AFA por una deuda relacionada con el pase de Marcelo Estigarribia.

Tampoco fueron cancelados los compromisos asumidos con Belgrano por la transferencia de Agustín Colazo ni con Sportivo Las Parejas por Diego Armando Díaz, situaciones que también permanecen sin resolución.

El plantel también expresó su malestar

Los problemas económicos no solo impactan en la estructura administrativa del club.

En las últimas horas trascendió que el plantel profesional decidió dejar de realizar los dobles turnos previstos durante la pretemporada debido a una deuda correspondiente al pago de premios, otra señal del momento financiero que atraviesa la institución.

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De esta manera, mientras la dirigencia trabaja para conseguir ingresos pendientes por distintas transferencias realizadas en mercados anteriores, como así también aguarda por el ingreso de un dinero muy importante por la venta de Rafael Profini a Ucrania, Unión continúa sumando conflictos que abarcan prácticamente todas las áreas del club: empleados, futbolistas, clubes acreedores y organismos internacionales.

La intimación presentada por los trabajadores representa un nuevo capítulo de una crisis que, lejos de encontrar soluciones, sigue incorporando nuevos reclamos y elevando la preocupación dentro de la vida institucional rojiblanca.