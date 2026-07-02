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Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

El marplatense debutó con una sólida victoria junto al español Marcel Granollers y avanzó a la segunda ronda del cuadro de dobles. La dupla, que ya fue finalista en dos oportunidades, busca conquistar por primera vez el tradicional torneo londinense.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 12:58hs
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Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Mientras el cuadro de singles no entregó buenas noticias para el tenis argentino, Horacio Zeballos volvió a demostrar por qué es uno de los mejores doblistas del mundo. El marplatense comenzó con una victoria su participación en Wimbledon 2026 y dio el primer paso en busca del único título de Grand Slam que todavía falta en su exitosa carrera.

Junto al español Marcel Granollers, Zeballos derrotó al estadounidense Robert Galloway y al australiano John Peers por 7-6 (7-5) y 6-3, en un encuentro disputado en la cancha número 5 del All England Club.

Un objetivo pendiente para Horacio Zeballos y Marcel Granollers

La pareja hispano-argentina llegó a Londres como segunda preclasificada y con la ilusión de saldar una deuda que arrastra desde hace varios años.

Granollers y Zeballos fueron finalistas de Wimbledon en 2021 y 2023, pero en ambas ocasiones se quedaron a las puertas del título. Ahora intentarán escribir una historia diferente en el césped británico, el único Grand Slam que aún se les resiste.

En la segunda ronda tendrán un nuevo desafío frente al belga Sander Gille y el neerlandés Sem Verbeek.

Una dupla acostumbrada a ganar

El presente de Zeballos y Granollers invita al optimismo. La pareja llega respaldada por una destacada actualidad en el circuito, luego de conquistar Roland Garros y el US Open en 2025, además de defender con éxito el título en París durante esta temporada.

Esos resultados los consolidaron nuevamente entre las mejores duplas del mundo y los mantienen en la pelea por recuperar el número uno del ranking ATP de dobles.

Con ese impulso, el marplatense volvió a dar un paso firme sobre el césped de Wimbledon, el escenario donde ya estuvo dos veces muy cerca de la gloria y donde ahora buscará completar la colección de los torneos más importantes del circuito.

Horacio Zeballos Wimbledon Granollers
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