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Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Una carga proveniente de Canadá llegó con los pontones para aguas abiertas, que se suman a elementos de canotaje que se utilizarásn en los Juegos Suramericanos.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 13:04hs
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Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Se vienen los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Recientemente llegaron los pontones para aguas abiertas, que se suman a elementos de canotaje que arribaron la semana pasada. También hubo un segundo envío con material para el atletismo.

Además de las obras de infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026, el Gobierno Provincial realizó una gran inversión en todo el material deportivo necesario para el desarrollo de los 43 deportes y 60 disciplinas que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Todo el equipamiento, de primer nivel internacional, cuenta con lo homologación de cada una de las entidades oficiales de las disciplinas, la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y los protocolos que establece el Comité Olímpico Internacional (COI).

El material quedará como legado para el desarrollo del deporte santafesino una vez finalizados los juegos, como es el caso de los pontones de aguas abiertas y equipos para canotaje que arribaron en estos días a la ciudad de Santa Fe. La coordinadora de Logística y Operaciones del Comité Organizador Local de los Juegos Suramericanos, Eugenia Palillo, contó que “venimos trabajando coordinadamente en fecha, estamos recibiendo estos pontones que vienen desde Canadá, con lo cual la logística tiene su complejidad. Tenemos planificado un armado escalonado”.

Santa Fe desde el agua

Vale destacar que los materiales recibidos fueron alojados en las instalaciones del Club Náutico El Quilla, a la vera del Lago del Parque del Sur, lugar establecido para la competencia de Aguas Abiertas que se llevará a cabo el 13 de septiembre. Para una mejor logística de la prueba es que el Lago también recibirá al Mundial Junior de Aguas Abiertas en la semana de antesala a los juegos.

En este sector de la capital provincial también se desarrollará la competencia de Canotaje Slalom los días 23, 24 y 25 de septiembre. En tanto, la competencia de Canotaje velocidad será los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026, pero en el espejo de agua de la Laguna Setúbal.

Elementos para el atletismo

Por otra parte, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, detalló que “también llegaron dos camiones con el material pendiente de atletismo que lo estaremos depositando en el espacio deportivo cuando se terminen las obras de infraestructura”.

Para el caso del atletismo, el equipamiento pertenece a la marca Mondo de acuerdo a la normativa de la Federación Internacional. Se trató de un segundo envío que llegó desde España.

Vale recordar que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Santa Fe Canadá Sudamericanos
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