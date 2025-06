Los Pumas cosecharon una histórica victoria ante los British & Irish Lions

Histórica victoria de Los Pumas en Dublín

Los Pumas, en el día de la bandera, hicieron historia al derrotar por 28 a 24 a los British & Irish Lions, un equipo que reúne a las figuras de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. En el estadio Aviva de Dublín, en un partido jugado con intensidad, vértigo y mucha dinámica, Argentina festejó después de 20 años tras el empate en 25 logrado en Galés.

Bien ajustados en defensa, Los Pumas se pusieron en ventaja con un penal ejecutado por Tomás Albornoz que adelantó al equipo argentino en el marcador. Los British & Lions reaccionaron buscando los espacios y con un juego de manos en velocidad con el cual lograron ejercer presión.

Pese al try anulado de Luke Cowan-Dickie, los británicos irlandeses siguieron buscando y lograron emparejar las acciones por un penal convertido por Fin Smith. Los Pumas siguieron apostando al juego de manos y al movimiento de pelota por todo el ancho de la cancha y por esta vía llegaron al primer try del partido con una conquista de Ignacio Mendy.

Con argumentos similares, los Lions reaccionaron en el Aviva apoyados por el público y Bundee Aki apoyó en el in-goal argentino tras una salida del scrum y un juego de manos que movió a toda la defensa de Los Pumas. Smith convirtió y puso el partido 10-8. Con el empuje de los backs y la resolución en el scrum, Los Pumas le metieron presión a los Lions cerca del in-goal. Así lograron un penal que ejecutó nuevamente Albornoz para poner las acciones 14 a 10 para elenco albiceleste.

Los Lions se fueron con todo en busca del descuento, pero con certeza, Los Pumas recuperaron la pelota, salieron rápido y Albornoz apoyó para señalar el segundo try del elenco albiceleste. El apertura se encargó luego de convertir y los argentinos cerraron el primer tiempo con una ventaja de 21 a 10.

Pumas 2.jpg Los Pumas derrotaron por 28-24 a los British & Irish Lions en el Aviva Stadium de Dublín.

Los Pumas fueron por todo en el segundo tiempo

En el arranque, los de Andy Farrell intentaron meter presión con una combinación de juego aéreo y juego salteado, ante una defensa de Los Pumas que resistía el asedio. La presión de los Lions tuvo resultado en ese pasaje del partido. con la sanción de un try penal que les permitió a los locales achicar la diferencia y poner las cosas 21 a 17.

Mayco Vivas recibió a una amarilla y con 14 jugadores en la cancha, el elenco albiceleste debió afrontar el temporal del dominio de los Lions, que aprovechando al ancho de la cancha alcanzaron el try con una conquista de Tadhg Beirne, que convirtió otra vez Smith. El combinado quedaba arriba con un 24 a 21.

El vendaval rojo seguía en Dublín hasta que tras capitalizar un kick al vacío de Matías Moroni, Santiago Cordero apoyó y Albornoz convirtió nuevamente. El marcador quedaba 28 a 24 para Los Pumas, que iban otra vez al frente y cuando atravesaban su peor momento en el partido. El partido se jugaba a pura intensidad y el cansancio se hacía efecto en los jugadores de los dos equipos que se entregaban el todo por el todo, en una etapa crucial del duelo. Sobre el final, Los Pumas resistieron, apelaron a la épica, a su mística y se quedaron con un gran triunfo ante los Lions, en un partido que se vivió como una auténtica batalla en el Aviva de Dublín.

Pumas 3.jpg Ignacio Mendy, Tomás Albornoz y Santiago Cordero, fueron los autores de los tries de Los Pumas.

Síntesis: Los Pumas 28-British & Irish Lions 24

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Luego ingresaron: Bautista Bernasconi, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Santiago Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni, Santiago Cordero. Entrenador: Felipe Contepomi.

British & Irish Lions: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Finlay Bealham, 4. Tadhg Beirne, 5. Maro Itoje (C), 6. Tom Curry, 7. Jac Morgan, 8. Ben Earl, 9. Alex Mitchell, 10. Fin Smith, 11. Duhan van der Merwe, 12. Bundee Aki, 13. Sione Tuipulotu, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith. Luego ingresaron: Ronan Kelleher, Pierre Schoeman, Tadhg Furlong, Scott Cummings, Henry Pollock, Tomos Williams, Elliot Daly, Mack Hansen. Entrenador: Andy Farrell.

Primer tiempo: 4, 25 y 39', Penales de Albornoz (A); 10', Penal de F. Smith (B&IL); 12', Try de Mendy (A); 19', Gol de F. Smith por Try de Aki (B&IL), y 40', Gol de Albornoz por Try de él mismo (A).

Parcial: British & Irish Lions 10 – Argentina 21.

Segundo tiempo: 5', Try-Penal (B&IL); 12', Gol de F. Smith por Try de Beirne (B&IL); 18', Gol de Albornoz por Try de Cordero (A).

Amonestado: 5', Vivas (A).

Estadio: Aviva Stadium, Dublín.

Referee: James Doleman (NZR).