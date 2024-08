Los Pumas están confirmados para jugar con los All Blacks

Tras una auspiciosa ventana de julio en donde Los Pumas fueron de menos a más cosechando dos victorias en tres encuentros, llegó el momento de comenzar con la cita más importante del año, el Rugby Championship. Las dos primeras paradas para el seleccionado nacional serán en Nueva Zelanda ante los All Blacks, que tendrá el puntapié inicial este sábado 10 de agosto, desde las 4:05 de Argentina, en el Sky Stadium de Wellington. Cabe recordar que los dirigidos por Felipe Contepomi arribaron a la capital neozelandesa el domingo por la tarde y realizaron sus entrenamientos en el Porirua Park.

Varios regresos de importancia para jugar con Nueva Zelanda

El de este sábado significará el 22° encuentro entre ambos seleccionados en el Rugby Championship y el 42° en la historia. Los Pumas vieron la victoria en dos oportunidades en los recordados 25-15 en Parramatta en 2020 y el 25-18 en Christchurch en 2022. Respecto al Championship, los jugadores que más veces vistieron la celeste y blanca ante los hombres de negro son Pablo Matera y Nicolás Sánchez con 16 partidos, seguidos por el capitán Julián Montoya y Matías Alemanno con 15.

Pumas2.jpg El primera línea formado en CRAR de Rafaela, Mayco Vivas, ocupará un lugar en el banco de suplentes. Prensa UAR

Los que más tries marcaron son Emiliano Boffelli con 4 y Agustín Creevy junto con Nicolás Sánchez con 3 conquistas cada uno. Los Pumas en Wellington disputaron cinco encuentros ante los All Blacks, siendo el último en 2012 (derrota 21-5), pero uno de los partidos más recordados en la ciudad no fue justamente ante los locales, sino ante Escocia en el Mundial 2011, con victoria Argentina por 13-12 en la fase de grupos.

Para el encuentro del sábado, regresan al XV inicial tres jugadores que no habían estado presentes en la Ventana de Julio: Juan Martín González por el lado de los forwards, y Juan Cruz Mallía y Lucio Cinti en los backs. Por otro lado, de los que no habían participado en los primeros tres compromisos del año y reaparecen en el banco de suplentes son Agustín Creevy, Joel Sclavi y Tomás Lavanini; mientras que Efraín Elías, jugador cordobés que recientemente fue capitán de Los Pumitas y tuvo su primera convocatoria con el seleccionado, también estará en el banco de suplentes y en caso de ingresar tendrá su debut con la camiseta de Los Pumas. Como Julián Montoya no estará entre los 23, asumirá la capitanía para este partido Pablo Matera.

Pumas3.jpg Ante la ausencia de Montoya, el capitán de Los Pumas será el tercera línea Pablo Matera. Prensa UAR

Rubiolo será titular y Vivas irá como suplente

A continuación, los elegidos por el head coach, Felipe Contepomi, para el primer partido del Rugby Championship 2024: Thomas Gallo, Ignacio Ruiz y Eduardo Bello; Franco Molina y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni y Juan Cruz Mallía. El banco de suplentes será el siguiente: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Tomás Lavanini, Efraín Elías, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz.