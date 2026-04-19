La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Claudio Úbeda ganó los dos Superclásicos que disputó como director técnico de Boca. Su emoción tras la victoria en el Monumental.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, no pudo ocultar su orgullo luego del gran triunfo 1-0 ante River en el Superclásico y destacó que “los chicos se merecían hacer un partido así”.

Durante la conferencia de prensa post partido, Úbeda sostuvo que “merecimos ganar, es correcto que el partido haya terminado como terminó e incluso podríamos haber hecho un gol más”, aunque se lamentó porque “por el estado del campo de juego, a lo mejor no pudimos definir mejor algún contragolpe, pero estaba igual para los dos equipos”.

Por otra parte, se refirió a la importancia que tiene para el plantel el mediocampista y capitán, Leandro Paredes, quien además anotó el único gol del partido con una gran ejecución de penal: “Es un líder natural. Es un jugador extraordinario y nuestro jugador de Selección. Lo que sí tengo para agregar es que tiene mucha humildad y sabe llevar el grupo adelante de una manera muy buena. Eso ayuda a que el día a día sea mejor”.

Con respecto a la victoria de este domingo en el Estadio Monumental, que le permitió a Boca escalar hasta la tercera posición de la Zona A del Torneo Apertura, Úbeda confesó que "tiene muchísima importancia para mí y para el cuerpo técnico. Nos pone contentos haber logrado resultados positivos las dos veces que los enfrentamos”.

Las explicaciones de Claudio Úbeda sobre la victoria de Boca

“El equipo hizo un partido muy ordenado e inteligente. Supo manejar los tiempos en función de cómo estaba la situación. No sufrimos de una manera que digamos que nos metieron en un arco”, siguió el director técnico de Boca, que llegó a los 13 partidos invictos

Por último, aclaró que “seguimos construyendo este equipo que va creciendo y que se siente con confianza. Hoy ganamos un partido importantísimo”.

La próxima presentación de Boca será el jueves 23 de abril, cuando visite a partir de las 20 a Defensa y Justicia, que cayó en sus últimas tres presentaciones.