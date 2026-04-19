Paredes, luego del triunfo de Boca: "Este grupo se está convirtiendo en un equipo de hombres"

Leandro Paredes anotó el único gol del Superclásico, donde Boca le ganó a River, con una gran ejecución de penal en el final del primer tiempo.

El mediocampista y capitán de Boca, Leandro Paredes, expresó su alegría luego del triunfo 1-0 ante River en el Superclásico y destacó que “poco a poco, este grupo se está convirtiendo en un equipo de hombres”.

Una vez finalizado el encuentro, en el que anotó el único gol gracias a una gran ejecución de penal en el final del primer tiempo, Paredes subrayó que “lo importante era ganar. Vinimos a esta cancha a ganar y lo hicimos de la mejor manera”.

En este sentido, reconoció que “sabíamos que íbamos a poder jugar poco”, y le lanzó un palito al estado del campo de juego del Estadio Monumental: “La cancha no estaba de la mejor manera, pero se ganó”.

Leandro Paredes, sobre el festejo del gol de Boca

Con respecto a su festejo en el gol, donde se llevó las manos a las orejas para hacer el Topo Gigio que popularizó Juan Román Riquelme y que también hizo Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, Paredes explicó que “me salió así. No fue pensado ni nada. Estoy feliz por este grupo que se lo merece e hizo un partido increíble. Por este camino vamos bien”.

Por otra parte, aseguró que “somos conscientes de que podemos y debemos mejorar. Tenemos jugadores para hacerlo”, y continuó: “En este proceso, creo que vamos de menor a mayor. Hoy hicimos un partido de un equipo de hombres”.

Por último, reveló que sintió una molestia en el isquio en el primer tiempo: “Aguanté lo más que pude”.