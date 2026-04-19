Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing empató ante Aldosivi y sigue sin levantar cabeza en el Apertura

Racing rescató un empate 1-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, sigue sin ganar en el Apertura y Gustavo Costas cada vez está más en duda.

19 de abril 2026 · 18:07hs
Racing empató ante Aldosivi y sigue sin levantar cabeza en el Apertura

Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento. El 1 a 1 reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.

El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar.

Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.

Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43 minutos: tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0.

Embed

Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad.

Recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido de Aldosivi dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.

El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs.

Síntesis del partido entre Aldosivi y Racing

  • Torneo Apertura.
  • Fecha 15.
  • Aldosivi 1-1 Racing.
  • Estadio: José María Minella.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • VAR: Gastón Brizuela.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Fernando Román; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Nicolás Cordero y Facundo De La Vega. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Galo Volpe; Santiago Sosa; Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini o Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 43m Felipe Anso (A).

Goles en el segundo tiempo: 37m Matías Zaracho (R).

Expulsados en el segundo tiempo: 52m Agustín García Basso (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Tomás Conechny por B. Rodríguez (R); Matko Miljevic por G. Sosa (R); 13m Federico Gino por Anso (A); 17m Matías Zaracho por A. Fernández (R); 21m Matías Morello por Palavecino (A); Franco Leys por Rolón (A); 24m Bruno Zuculini por S. Sosa (R); 25m Tomás Pérez por Vergara (R); 36m Fernando Román por M. García (A).

Racing Aldosivi Apertura
Noticias relacionadas
El presidente de Unión Luis Spahn decidió accionar contra Racing.

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

paredes, el heroe inesperado de colon: todavia no cai de lo que paso

Paredes, el héroe inesperado de Colón: "Todavía no caí de lo que pasó"

racing recibe a botafogo en un duelo limite que puede marcar el futuro de costas

Racing recibe a Botafogo en un duelo límite que puede marcar el futuro de Costas

river se aprovecho de racing y estiro la gran racha con coudet como dt

River se aprovechó de Racing y estiró la gran racha con Coudet como DT

Lo último

Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Último Momento
Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

La fe volvió a llenar las calles: cerca de 100.000 personas vivieron la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe

La fe volvió a llenar las calles: cerca de 100.000 personas vivieron la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Ovación
Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Con un Paredes Monumental, Boca le ganó a River el Superclásico a domicilio

Con un Paredes Monumental, Boca le ganó a River el Superclásico a domicilio

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"