Racing empató ante Aldosivi y sigue sin levantar cabeza en el Apertura

Racing rescató un empate 1-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, sigue sin ganar en el Apertura y Gustavo Costas cada vez está más en duda.

Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento. El 1 a 1 reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.

El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar.

Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.

Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43 minutos: tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0.

Embed

Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad.

Recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido de Aldosivi dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.

El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs.

Síntesis del partido entre Aldosivi y Racing

Torneo Apertura.

Fecha 15.

Aldosivi 1-1 Racing.

Estadio: José María Minella.

José María Minella. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Gastón Brizuela.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Fernando Román; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Nicolás Cordero y Facundo De La Vega. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Galo Volpe; Santiago Sosa; Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini o Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 43m Felipe Anso (A).

Goles en el segundo tiempo: 37m Matías Zaracho (R).

Expulsados en el segundo tiempo: 52m Agustín García Basso (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Tomás Conechny por B. Rodríguez (R); Matko Miljevic por G. Sosa (R); 13m Federico Gino por Anso (A); 17m Matías Zaracho por A. Fernández (R); 21m Matías Morello por Palavecino (A); Franco Leys por Rolón (A); 24m Bruno Zuculini por S. Sosa (R); 25m Tomás Pérez por Vergara (R); 36m Fernando Román por M. García (A).