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Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

La carrera que era válida por el Sudamericano y Argentino de Rally en Mina Clavero debió suspenderse abruptamente por un accidente que dejó una persona del público fallecida.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 20:12hs
Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Lo que era una fiesta hasta el momento y así debía serlo, no terminó de esa manera. Triste e indeseado final para una competencia que fue una gran apuesta organizativa y deportiva para el Rally de Mina Clavero 2026.

En lo que fue un fin de semana en el que los dos campeonatos de la especialidad más fuertes de esta parte del mundo se volvieron a juntar, todo transcurría con normalidad y sin inconveniente alguno que involucrase alguna situación con espectadores, tanto en el desarrollo del shakedown del viernes y la etapa 1 del sábado, así como la misma mañana del decisivo día domingo de finalización, hasta que la tragedia se hizo presente.

La carrera se aprestaba a disputar la primera de las dos pasadas previstas para este día final de la majestuosa e histórica prueba especial Giulio Cesare-Mina Clavero, un tramo con una extensión de 19,33 km. que, más allá de un retraso en el horario programado para su largada, dio inicio satisfactoriamente. Y, así, una a una las máquinas comenzaron a transitar el prime.

El momento del accidente en el Rally Sudamericano de Mina Clavero

Sin embargo, el momento más inesperado y triste posible llegó cuando, en los primeros kilómetros del recorrido para el binomio paraguayo Didier Arias-Héctor Nunez, una salida de camino de estos desencadenó que su VW Polo Rally2 comenzara a volcar violentamente, haciéndolo primero sobre la parte interna del camino y luego siendo expulsados hacia el externo de la curva siguiente, terminando, así, lejos del camino. Esto provocó que, en todo ese proceso, impactara contra varias personas del público, ocasionándoles múltiples lesiones y de diferente consideración a cada una de ellas.

Lamentablemente, en condiciones que aún faltan determinar, un joven de 25 años sufrió un fuerte golpe que lo hirió gravemente. Si bien fue trasladado rápidamente por los servicios de emergencia en el lugar -previstos para situaciones de este tipo- hacia un hospital de la ciudad de Mina Clavero, tristemente falleció un par de horas después. De este modo, la carrera fue inmediatamente cancelada y se dio paso a las labores policiales, judiciales e investigativas correspondientes en tal caso.

Con todo, bien vale destacar que el resto de las personas heridas fueron hospitalizadas pero están fuera de peligro y se recuperan normalmente.

Por último, en el plano deportivo y aunque pase a una muy última instancia, Federico “Coyote” Villagra ganó la carrera de manera absoluta, por los dos campeonatos, y en una competencia que para él fue impecable con el Skoda Fabia FIA Rally2 que le prepara su propio equipo.

Rally Sudamericano Mina Clavero
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