Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón ya perfila el próximo mercado y, mientras busca variantes en varios puestos, aparecen los primeros apuntados desde la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 19:54hs
Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Aunque todavía falta para la apertura del mercado de pases, en Colón ya comenzaron a trazar el mapa de refuerzos. La dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán tienen en claro cuáles son las prioridades: un lateral izquierdo, un volante por derecha, un enganche y un centrodelantero.

LEER MÁS: Colón suma otra baja y Medrán rearma el equipo para recibir a Godoy Cruz

En ese contexto, empezaron a tomar fuerza dos nombres que militan en la Primera Nacional y que encajan en el perfil que busca el club.

Nicolás Ferreyra, un viejo conocido de Medrán, en la mira de Colón

Uno de los apuntados es Nicolás Ferreyra, actualmente en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, a quien Medrán ya dirigió. Ese conocimiento previo juega a favor a la hora de pensar en una posible incorporación.

El delantero de 29 años viene de temporadas con números interesantes en la categoría. En 2025, por ejemplo, sumó 33 partidos, 9 goles y 4 asistencias en la fase regular, siendo una pieza importante en su equipo. Incluso en 2024, con Deportivo Madryn, también mostró regularidad y presencia ofensiva.

image
Nicol&aacute;s Ferreyra, quien fue dirigido por Ezequiel Medr&aacute;n en Gimnasia de Mendoza, est&aacute; en el radar de Col&oacute;n.

Nicolás Ferreyra, quien fue dirigido por Ezequiel Medrán en Gimnasia de Mendoza, está en el radar de Colón.

En lo que va de 2026, si bien su participación fue más acotada, ya suma minutos tanto en el torneo como en Copa Argentina, manteniéndose como una alternativa confiable en ataque.

Marcelo Eggel, un nombre que vuelve a sonar en Colón

El otro futbolista en el radar es Marcelo Eggel, de Deportivo Maipú, quien ya había sido seguido por Colón en el último mercado.

Marcelo Eggel.jpg

El mediocampista de 27 años atraviesa un buen presente. En 2025 disputó 33 encuentros en la Primera Nacional, con 5 goles y 3 asistencias, mientras que en este 2026 ya acumula 9 partidos, 3 tantos y 2 asistencias, mostrando crecimiento y continuidad.

Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Orense en Ecuador, lo que suma un plus a su perfil.

Un mercado que empieza a tomar forma

Si bien no hay negociaciones avanzadas, en Colón ya tienen claro el rumbo. La intención es reforzar zonas claves del equipo para sostener la competitividad en la recta final del torneo y potenciar el plantel de cara a lo que viene.

LEER MÁS: Colón, preso de su irregularidad: de candidato firme a una versión que preocupa fuera de casa

Por ahora son apenas sondeos, nombres sobre la mesa y evaluaciones internas. Pero el Sabalero ya empezó a jugar su propio partido en el mercado

Colón Medrán Primera Nacional
Noticias relacionadas
alonso hablo de todo en colon: respaldo a medran, la reaccion del plantel y el caso neris

Alonso habló de todo en Colón: respaldo a Medrán, la reacción del plantel y el caso Neris

colon avanza por la continuidad de ignacio lago: estamos mas cerca que nunca

Colón avanza por la continuidad de Ignacio Lago: "Estamos más cerca que nunca"

defensores de belgrano busca alcanzar a moron y colon en la cima

Defensores de Belgrano busca alcanzar a Morón y Colón en la cima

medran: las finales se juegan en octubre o noviembre, nosotros vamos partido a partido

Medrán: "Las finales se juegan en octubre o noviembre, nosotros vamos partido a partido"

Lo último

Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Último Momento
Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

La fe volvió a llenar las calles: cerca de 100.000 personas vivieron la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe

La fe volvió a llenar las calles: cerca de 100.000 personas vivieron la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Ovación
Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Con un Paredes Monumental, Boca le ganó a River el Superclásico a domicilio

Con un Paredes Monumental, Boca le ganó a River el Superclásico a domicilio

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: Los chicos merecían hacer un partido así

La emoción de Úbeda por la victoria de Boca: "Los chicos merecían hacer un partido así"

Coudet: Si cobra la de Salas, la otra también era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"