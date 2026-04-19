Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón ya perfila el próximo mercado y, mientras busca variantes en varios puestos, aparecen los primeros apuntados desde la Primera Nacional.

Aunque todavía falta para la apertura del mercado de pases, en Colón ya comenzaron a trazar el mapa de refuerzos. La dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán tienen en claro cuáles son las prioridades: un lateral izquierdo, un volante por derecha, un enganche y un centrodelantero.

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En ese contexto, empezaron a tomar fuerza dos nombres que militan en la Primera Nacional y que encajan en el perfil que busca el club.

Nicolás Ferreyra, un viejo conocido de Medrán, en la mira de Colón

Uno de los apuntados es Nicolás Ferreyra, actualmente en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, a quien Medrán ya dirigió. Ese conocimiento previo juega a favor a la hora de pensar en una posible incorporación.

El delantero de 29 años viene de temporadas con números interesantes en la categoría. En 2025, por ejemplo, sumó 33 partidos, 9 goles y 4 asistencias en la fase regular, siendo una pieza importante en su equipo. Incluso en 2024, con Deportivo Madryn, también mostró regularidad y presencia ofensiva.

image Nicolás Ferreyra, quien fue dirigido por Ezequiel Medrán en Gimnasia de Mendoza, está en el radar de Colón.

En lo que va de 2026, si bien su participación fue más acotada, ya suma minutos tanto en el torneo como en Copa Argentina, manteniéndose como una alternativa confiable en ataque.

Marcelo Eggel, un nombre que vuelve a sonar en Colón

El otro futbolista en el radar es Marcelo Eggel, de Deportivo Maipú, quien ya había sido seguido por Colón en el último mercado.

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El mediocampista de 27 años atraviesa un buen presente. En 2025 disputó 33 encuentros en la Primera Nacional, con 5 goles y 3 asistencias, mientras que en este 2026 ya acumula 9 partidos, 3 tantos y 2 asistencias, mostrando crecimiento y continuidad.

Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Orense en Ecuador, lo que suma un plus a su perfil.

Un mercado que empieza a tomar forma

Si bien no hay negociaciones avanzadas, en Colón ya tienen claro el rumbo. La intención es reforzar zonas claves del equipo para sostener la competitividad en la recta final del torneo y potenciar el plantel de cara a lo que viene.

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Por ahora son apenas sondeos, nombres sobre la mesa y evaluaciones internas. Pero el Sabalero ya empezó a jugar su propio partido en el mercado