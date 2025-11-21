Los Pumas tendrán cambios para jugar con Inglaterra en Londres

El segundo línea rafaelino Pedro Rubiolo será titular, mientras que Mayco Vivas quedó afuera de la convocatoria para medirse el domingo con el Rose Team en Twickenham

Los Pumas cierran su temporada este domingo en Twickenham, donde enfrentarán a Inglaterra a las 13:10 de Argentina en el último compromiso de la Ventana Internacional de Noviembre. El head coach del combinado nacional, Felipe Contepomi definió cinco modificaciones respecto del equipo que jugó en Edimburgo. Entre ellos, el primera línea Mayco Vivas, formado en el CRAR de Rafaela, quien tendrá descanso, mientras que regresa el segunda línea entrerriano Marcos Kremer.

Twickenham recibirá una vez más a Los Pumas en lo que será el cierre de la Ventana Internacional de Noviembre, cuando este domingo se enfrenten ante Inglaterra a partir de las 13:10 horas de nuestro país (16:10 hora local). Será el tercer compromiso del año entre estos seleccionados, recordemos la visita de los ingleses en el mes de julio en La Plata y San Juan, ambos con victoria visitante por 35-12 y 22-17, respectivamente.

Los Pumas llegan a este encuentro tras vencer a Gales y Escocia en sus primeras dos presentaciones del otoño europeo. Los dirigidos por Steve Borthwick, por su parte, vienen de 10 triunfos al hilo. Su última derrota fue en el comienzo del seis naciones en febrero de este año, cuando cayeron ante Irlanda por 27-22 en Dublín.

La última vez que Los Pumas se fueron victoriosos ante Inglaterra, fue justamente en el último encuentro entre ambos equipos en Twickenham en 2022. Allí, los dirigidos en aquel entonces por Michael Cheika, se quedaron con la victoria por 30-29. Emiliano Boffelli fue la gran figura con 25 puntos, producto de un try, seis penales y una conversión. El try restante lo marcó Santiago Carreras.

Para este encuentro, Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, dispuso cinco cambios respecto al XV que salió a la cancha el pasado domingo en Edimburgo: Thomas Gallo reemplaza a Mayco Vivas, Marcos Kremer entra por Joaquín Oviedo y desplaza a González y a Grondona en la tercera línea, Tomás Albornoz sustituye a Gerónimo Prisciantelli, Bautista Delguy ocupa el lugar de Mateo Carreras y Justo Piccardo toma el puesto de Santiago Chocobares.

El historial entre ambas naciones muestra 30 encuentros, con 23 victorias inglesas, 5 argentinas y 2 empates. La serie incluye duelos en Mundiales, giras y test matches, con resultados que reflejan la superioridad inglesa en el largo plazo, aunque el seleccionado argentino tuvo irrupciones decisivas en distintos momentos.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Inglaterra

1-Thomas Gallo

2-Julián Montoya (c)

3-Pedro Delgado

4-Guido Petti

5-Pedro Rubiolo

6-Juan Martín González

7-Marcos Kremer

8-Santiago Grondona

9-Simón Benítez Cruz

10-Tomás Albornoz

11-Bautista Delguy

12-Justo Picardo

13-Matías Moroni

14-Rodrigo Isgró

15-Juan Cruz Mallía

Suplentes:

16-Ignacio Ruiz

17-Boris Wenger

18-Tomás Rapetti

19-Franco Molina

20-Pablo Matera

21-Joaquín Oviedo

22-Agustín Moyano

23-Santiago Carreras