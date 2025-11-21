Uno Santa Fe | Ovación | Italia

Italia le ganó a Bélgica y es finalista de la Copa Davis

El equipo capitaneado por Filippo Volandri enfrentará a España o Alemania.

21 de noviembre 2025
Italia le ganó a Bélgica y es finalista de la Copa Davis

Italia aseguró su tercera final consecutiva de Copa Davis tras derrotar a Bélgica por 2-0 en Bolonia, con victorias de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli.

Los italiano evitaron el dobles y confirmaron el momento dominante del equipo capitaneado por Filippo Volandri, obligado a competir sin Jannik Sinner pero respaldado por una base amplia de jugadores capaces de sostener la estructura del campeón vigente.

El avance se sostuvo primero en la solidez de Berrettini, que impuso autoridad ante Raphael Collignon por 6-3 y 6-4 y dio a Italia un inicio cómodo en la semifinal. El romano entró firme, desniveló rápido el trámite con quiebres consecutivos y administró la ventaja sin pérdidas de foco.

Berrettini alcanzó así su décima victoria seguida en la Davis y dejó a su equipo cerca del objetivo sin mostrar fisuras en los momentos de presión, con un segundo set que cerró con autoridad.

El duelo decisivo elevó la tensión al máximo. Cobolli superó a Zizou Bergs por 6-3, 6-7 y 7-6 en un partido que duró más de tres horas y que terminó en un desempate de 32 puntos resuelto por 17-15.

El italiano, número 22 del mundo, salvó siete pelotas de partido y resistió una presión extrema ante un rival que no cedió espacios. Con 5-4 en el tercer set tuvo dos oportunidades para cerrar el encuentro, pero Bergs respondió con saques directos.

La definición entró entonces en una secuencia dramática que alternó ventajas y devoluciones imposibles hasta que Cobolli acertó un primer saque que desató la euforia en el Supertennis Arena, con el local celebrando frente a más de 10.000 personas.

Italia alcanzó su 13° serie al hilo ganada en Copa Davis

Italia alcanzó así su decimotercera serie consecutiva ganada y repitió presencia en la final después de los títulos logrados en Málaga.

La última nación en lograr tres finales seguidas había sido Australia entre 1999 y 2001. Sin Sinner ni Musetti, el conjunto italiano confirmó que mantiene profundidad en todas las líneas y que se adapta a cualquier escenario competitivo sin perder consistencia.

El campeón vigente buscará su cuarta ensaladera este domingo a las 15. España o Alemania completarán el cuadro del duelo decisivo, que volverá a quedar en manos de un plantel italiano que evita relajaciones y sostiene un ciclo sin precedentes en la última década del certamen.

