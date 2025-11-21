Continúan los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Por los playoffs del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A que organiza la Liga Santafesina, Guadalupe se medirá con Colón, y Unión con Independiente.

Este sábado 22 de noviembre continuará el desarrollo de los cuartos de final del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Serán dos cotejos, ya que hubo dos adelantos esta semana, ya que Colón de San Justo derrotó a Ateneo Inmaculada, y Sanjustino hizo lo propio con Ciclón Racing, por lo que ambos representantes del Portón del Norte Santafesina ya están en semifinales.

La continuidad será este sábado desde las 16.30, cuando se midan en el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe con Colón de Santa Fe con el arbitraje de Joaquín Urbani, mientras que en el predio de la Tatenguita, Unión hará lo propio con Independiente de Santo Tomé con el referato de Ángel Cristoforato. En función de que equipo clasifique, se armarán los cruces de semifinales, en el cual puede haber nuevamente clásico de San Justo, que será el sexto de la temporada.

Es importante señalar que Colón viene de eliminar por los penales a Gimnasia y Esgrima en Ciudadela por 4 a 3 tras haber igualado 0 a 0 en el período reglamentario, y el equipo del Flaco Adalberto Tobaldo, logró el pasaje directo a esta instancia, que finalizó primero en la zona 2 de la fase regular. En su última presentación, Guadalupe igualó 1 a 1 frente a Ciclón Norte en Cayastá.

Por su parte, Independiente de Santo Tomé, que visitará al Tate en la autopista, goleó 4 a 0 a La Perla del Oeste en Recreo Sur, mientras que Unión, había clasificado directamente por haber finalizado segundo en la zona 1, y en su última presentación de la etapa regular, derrotó justamente al Rojo santotomecino en el Mauricio Martínez por 3 a 2.

En el Clausura Griselda Weimer

El próximo sábado será momento para las Semifinales del Octogonal de la Copa Jerárquicos Salud, serie que se llevará a cabo en los barrios Santa Rosa de Lima y en Las Flores II. A continuación el cronograma completo para el reducido del Clausura Griselda Weimer.

En el predio La Casita, ubicado en Lamadrid y Mendoza, frente al hospital de Niños Orlando Alassia, Deportivo Santa Rosa recibirá a Nuevo Horizonte desde las 16 con el arbitraje de Maximiliano Manduca, mientras que en el Alberto Garau, Las Flores II jugará frente a Banco Provincial con el referato de Maximiliano Moya.

En el caso de la escuadra ubicada en el ingreso a Santa Rosa de Lima, viene de eliminar en cuartos de final a Atenas de Santo Tomé por 2 a 1, y en Casa Turquesa, en el norte de la capital provincial, Nuevo Horizonte goleó a Floresta de Santo Tomé por 4 a 2. La escuadra de Las Flores, conducida por Daniel Boloqui, viene de eliminar a Los Canarios por 1 a 0, y en Altos del Valle, Banco Provincial superó a Belgrano de Coronda por 1 a 0.