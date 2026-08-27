Los Pumas tienen formación confirmada para enfrentar a Australia en Jujuy

Sin sorpresas, el head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, definió la alineación que jugará con los Wallabies el sábado 29 en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

El tercera línea Pablo Matera será el capitán de Los Pumas ante los Wallabies.

El sábado 29 de agosto, desde las 16, el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy será escenario del test match que enfrentará a Los Pumas con Australia, en un encuentro que reunirá a aficionados de la provincia y visitantes de distintos puntos del país. La elección de Jujuy como sede se enmarca en la planificación de la UAR para llevar los partidos de Los Pumas a distintos puntos del país. El entrenador Felipe Contepomi decidió mantener la misma formación que viene de caer ajustadamente frente a Sudáfrica en Vélez Sarsfield por 17 a 10.

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Jujuy espera por Los Pumas y por Australia

A cuatro años de su última visita, Los Pumas tienen todo listo para recibir a Australia en el estadio 23 de agosto de Jujuy, este sábado a partir de las 16:00 horas. Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a esta serie de dos encuentros (la revancha será la próxima semana en Mendoza) tras caer ajustadamente ante los bicampeones del mundo en Vélez por 17-10, mientras que Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, viene de vencer a Japón por 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville.

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Los Pumas arribaron a la capital jujeña el pasado viernes y compartieron, entre otras actividades, un entrenamiento abierto al público en el estadio, mientras que los australianos entrenaron toda la semana en Buenos Aires y arribarán esta tarde a la Tacita de Plata.

Esta será el tercer encuentro oficial del seleccionado nacional en Jujuy. En 2017 vencieron a Georgia por 45-29, mientras que en 2022, con el estreno de Michael Cheika al frente del Seleccionado, vencieron a Escocia por 26-18.

Respecto al partido ante Sudáfrica en Vélez, Los Pumas no presentan cambios en el XV inicial, mientras que el banco pasará a ser de cinco forwards y tres backs, y se destacan los ingresos de Rodrigo Martínez y Nicolás Roger.

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy: 1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Santiago Carreras, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Agustín Moyano, 22. Nicolás Roger, 23. Matías Moroni.

El calendario de Los Pumas

5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)