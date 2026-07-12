Los Pumitas cayeron con Escocia y jugarán por el séptimo lugar en el Mundial de Georgia

Los Pumitas perdieron por 44-26 ante Escocia en el Mundial que se disputa en Georgia y jugará su último partido por el séptimo lugar

Los Pumitas no pudieron recuperarse de la ajustada derrota ante Inglaterra y este domingo volvieron a perder por 44-26 frente a Escocia , en el encuentro que definía a uno de los finalistas por el quinto puesto del Mundial disputado en Tiflis, Georgia.

El seleccionado argentino juvenil se fue al descanso en desventaja por 19-7 y, aunque reaccionó en el complemento, no logró descontar la diferencia frente a un conjunto escocés que apoyó siete tries.

Los Pumitas cayeron ante Escocia

El equipo argentino no logró encontrar su mejor versión y fue derrotado por Escocia, 44 a 26, en el marco de las semifinales por el quinto puesto de la Copa del Mundo M20, en Tbilisi, Georgia. A raíz del resultado, Los Pumitas jugarán la final por el séptimo puesto, el próximo viernes 17 de julio a las 11:00 (hora argentina).

El partido comenzó con Escocia al frente en el marcador, luego de una buena combinación en ataque que finalizó con el try de Ollie Byth-Lafferty. Los Pumitas no lograron aprovechar sus oportunidades en ataque, situación que si capitalizó Escocia, para llegar a su segundo try del partido, a través del capitán Joe Roberts, quien se desprendió del line y maul y así anotar una nueva conquista. Ambos tries fueron convertidos por su apertura Jake Delziel.

Las indisciplinas se hicieron protagonistas en ambos equipos, con dos amonestaciones a Los Pumitas, y luego una a Escocia, proveniente de una infracción que dictaminó try penal para el equipo argentino. El 14-7 parcial volvió a aumentar para el equipo europeo, que anotó a través de su wing Nairn Moncrieff luego de una combinación por el lado ciego de la formación, a los 32 minutos.

Ambos equipos tuvieron sus incursiones en ataque, pero las defensas se hacían protagonistas en el juego. A partir de allí, las defensas se hicieron protagonistas y no volvió a moverse el tanteador, dejando el 19-7 con el que finalizó la primera mitad.

Los europeos volvieron a golpear apenas iniciado el complemento por intermedio de su medioscrum, que se filtró en la defensa argentina y apoyó una nueva conquista. Inmediatamente llegó la respuesta argentina por medio de Bautista Lescano, que recibió un brillante cross kick de Manuel Giannantonio para marcar el segundo try de la tarde.

Cuando parecía que el equipo argentino tomaba el mando del partido, tres nuevas conquistas de Escocia le pusieron paños fríos a la situación, dejando el tanteador 41 a 19 a favor de los europeos. A cinco minutos del final, Juan Preumayr interceptó un ataque escocés y luego de buenas combinaciones, fue Ramón Fernández Miranda quien anotó el try argentino, convertido por Federico Serpa para el 41-26 parcial. Con el tiempo cumplido, un penal convertido por el apertura europeo, le puso cifras definitivas a la caída argentina en Tbilisi, 44 a 26.