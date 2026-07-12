El departamento La Capital tuvo la menor cantidad de homicidios desde 2014, pero crece el uso de armas de fuego

El Observatorio de Seguridad informó que el departamento La Capital registró 18 homicidios en el primer semestre de 2026. Si bien el número de asesinatos cayó a un mínimo histórico, más del 90% fueron cometidos con armas de fuego

El departamento La Capital , donde se encuentra la ciudad de Santa Fe , registró 18 víctimas de homicidio durante el primer semestre de 2026 , según el informe difundido por el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia. La cifra forma parte del descenso general de los crímenes letales, ya que en todo el territorio santafesino se contabilizaron 79 homicidios , el registro más bajo para un primer semestre desde 2014 .

Del total provincial, 47 homicidios ocurrieron en el departamento Rosario , mientras que 18 correspondieron a La Capital . Los 14 restantes se distribuyeron entre San Lorenzo (4), General López (3), General Obligado (2), 9 de Julio (1), San Cristóbal (1) y Constitución (1).

La Capital: más del 90% de los homicidios fueron con armas de fuego

Uno de los datos que más preocupa del informe es que más de nueve de cada diez homicidios registrados en el departamento La Capital fueron cometidos con armas de fuego, el porcentaje más alto de toda la serie estadística iniciada en 2014.

Si bien la cantidad total de homicidios se mantiene en niveles históricamente bajos, el uso de armas de fuego en este tipo de delitos muestra una fuerte concentración. De hecho, el informe señala que la cantidad de víctimas asesinadas con armas de fuego durante el primer semestre de 2026 en La Capital fue superior a la registrada en 2024 y 2025.

En contrapartida, no se registraron homicidios con armas blancas en el departamento durante el período analizado y solamente hubo un caso cometido mediante otros medios.

A nivel provincial, el 70% de los homicidios fueron perpetrados con armas de fuego, mientras que los asesinatos con armas blancas descendieron un 38,1% respecto del mismo período del año anterior.

Siete de cada diez homicidios ocurrieron en la vía pública

El informe también revela que el 72,2% de los homicidios ocurridos en La Capital sucedieron en la vía pública, un porcentaje considerablemente superior al promedio provincial, que fue del 55,7%, y también por encima del departamento Rosario, donde alcanzó el 57,4%.

Este indicador refleja que la mayoría de los hechos violentos registrados en el departamento ocurrieron en espacios abiertos, una característica que distingue a La Capital respecto de otras jurisdicciones de la provincia.

Violencia delictual: casi cuatro de cada diez casos en La Capital

Otro aspecto analizado por el Observatorio es el contexto en el que ocurrieron los homicidios.

En toda la provincia, el 48,1% de las muertes violentas estuvieron vinculadas a contextos de violencia delictual. Dentro de ese universo, el 38,9% correspondió al departamento La Capital, mientras que Rosario concentró el 61,7%.

La mayoría de las víctimas fueron varones

En cuanto al perfil de las víctimas, el informe señala que más de ocho de cada diez personas asesinadas en La Capital fueron varones.

El estudio incorpora categorías de identidad de género que incluyen mujer cis, varón cis, mujer trans, varón trans, travesti y casos en investigación, y destaca que la participación relativa de víctimas de otros géneros se ubica entre las más altas de la serie histórica, solo por debajo de lo registrado en 2019.

En el conjunto de la provincia, el 81% de las víctimas de homicidio fueron varones y el 19% mujeres.

Santa Fe tuvo el primer semestre con menos homicidios desde 2014

El informe del Observatorio de Seguridad Pública concluye que los 79 homicidios registrados en toda la provincia representan el primer semestre con menor cantidad de asesinatos desde 2014.

Además, remarca que también es el período con menor cantidad de homicidios vinculados a economías ilegales u organizaciones criminales, aunque advierte que en dos de cada diez homicidios se detectó la existencia de un mandato o pacto previo, una proporción que resulta más elevada en el departamento Rosario.

Por otra parte, entre el 1° de enero y el 29 de junio de 2026, el Observatorio Mumalá registró 26 femicidios en la provincia de Santa Fe, ubicándola como la segunda jurisdicción del país con mayor cantidad de casos. La mayoría de estos crímenes se concentró en los departamentos Rosario y La Capital, y ocurrió dentro del entorno cercano de las víctimas.

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