Se completó la fecha 17 del Apertura José Luis Burtovoy

La apasionante Primera A de Liga Santafesina registró el empate entre UNL y Colón (SJ), en tanto Sportivo Guadalupe cayó sin atenuantes ante Nobleza en Recreo

Se completó el capítulo 17 del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy de Liga Santafesina , en el que se destacó el empate entre UNL y Colón de San Justo en Colonia San José lo cual fue muy bien recibido por La Perla, que es el puntero. El Conquistador asoma como el escolta más cercano pero que dejó escapar dos puntos de oro,

Por su parte, la Vizcachera dio la sorpresa al imponerse a un desconocido Sportivo Guadalupe por tres goles de diferencia. En Santo Tomé, Cosmos goleó a Independiente y Colón le propinó una goleada a La Casita quién se complica cada vez más en la tabla de los promedios. En barrio Roma, Newell´s igualó con Juventud Unida de Candioti.

La fecha había dado comienzo el miércoles con la victoria de Ciclón Racing sobre Unión con gol de Lautaro Obregón, mientras que La Perla del Oeste, que sigue siendo el puntero del certamen, igualó 1 a 1 con La Salle Jobson en Recreo Sur. Para el Colegial había abierto la cuenta Lázaro Marino mientras que para los dirigidos por Andrés Formento el arquero Abraham Reartes logró la igualdad. El jueves, en el predio Nery Pumpido, Ateneo Inmaculada empató con Sanjustino 1 a 1. Para los de la autopista el gol lo hizo Martín Vicario, mientras que para el Matador lo anotó el gran goleador Matías Benegas.

El Conquistador sumó un punto y la pelea por el Torneo Apertura continúa sin modificaciones en los primeros puestos. Gentileza Facu Rean (Colón and Roll)

Culminó la fecha 17 del Apertura de Liga Santafesina

En la Colonia San José, el partido más destacado lo protagonizaron Universidad del Litoral con Colón de San Justo bajo el arbitraje de Enzo Silvestre. El marcador final fue 2 a 2 en un choque intenso, de dientes apretados, en el que abrió la cuenta Santiago Cancellieri para el local en el primer tiempo. En el segundo tiempo llegó la igualdad de Maximiliano Melgratti para el Conquistador a los 20 minutos, a los 31 volvió a desequilibrar para los anfitriones Santiago Puebla. A los 35 llegó el empate del elenco rojiblanco visitante por intermedio de Osvaldo Arroyo. De este modo, Colón de San Justo volvió a sumar y mantiene intactas sus chances de pelear el campeonato.

En el Ricardo Yossen, Ciclón Norte y Náutico El Quillá igualaron 1 a 1. Los dirigidos por Martín Mazzoni lo ganaban con gol del Chino Leandro Puig en el primer tiempo. Pudo haber aumentado la ventaja en ese período del cotejo que fue arbitrado por Nicolás Mottier.Pero en un descuido apenas arrancó el complemento se lo empataron por intermedio de Yair Loseco para el cuadro de Cayastá.

En barrio Ciudadela, con dos goles de Facundo Preattoni, y bajo el referato de Joaquín Urbani, Gimnasia y Esgrima venció a Nacional por 2 a 0, mientras que en Sauce Viejo, con el arbitraje de Rubén Fernández, Academia Cabrera derrotó a Las Flores II por 2 a 0 con tantos de Valentín Miño y Yoel Velázquez. La goleada más abultada la propinó Colón a Deportivo Santa Rosa por 5 a 0. Los goles para el Sabalero los convirtieron Juan Gosso, Aidan Bernigaud, José Santini de penal, Leonardo Milla y Guillermo Colazo.

El Tiburón lo ganaba en Cayastá pero se trajo un empate frente a Ciclón Norte.

En el estadio Lolo Bossio de la ciudad de Recreo, Nobleza se impuso con claridad a un desconocido Sportivo Guadalupe al que no le salieron las cosas. Para la Vizcachera los goles fueron conseguidos por Cristian Ortiz, Martín Cano y Augusto Moschino. En el Mauricio Martínez de Santo Tomé, Cosmos, con goles de Diego Fornillo, Luciano Pereyra y Franco Quiroga, derrotó a Independiente por 3 a 1, descontando para el rojo local Federico Montoro. En barrio Roma, Newell´s y Juventud Unida de Candioti empataron 1 a 1 bajo el arbitraje de Matías Pereyra. Para el elenco de Mendoza al 4.000 marcó Michel Coronel, y para la visita lo hizo Federico Farherr.

Más información del Apertura liguista

-Posiciones: La Perla del Oeste 43, Colón de San Justo 40, Sanjustino 38, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Colón 27, Juventud Unida 25; Cosmos y El Quillá 24, Ciclón Racing 21, Ateneo Inmaculada 21, Academia Cabrera e Independiente 19; Unión, Nacional y Nobleza 18, Ciclón Norte y Las Flores II 17, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral 16, Newell´s Old Boys 15, Deportivo Santa Rosa 5.

-Próxima fecha: La Salle Jobson con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Independiente, Cosmos FC con Newell´s, Juventud Unida con Colón, Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Sanjustino con Academia Cabrera, Nacional con Ciclón Racing, Náutico El Quillá con Gimnasia y Esgrima, Unión con Nobleza, Las Flores con Universidad del Litoral y Deportivo Santa Rosa con Ateneo Inmaculada.

-Promedios del descenso: Deportivo Santa Rosa 0.294, Newell´s 0.951, Deportivo Nobleza 1.000, Las Flores II 1.000, Ciclón Norte de Cayastá 1.136, Cosmos FC 1.198, Academia Cabrera 1.204, Nacional 1.224.