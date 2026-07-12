Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

La Selección Argentina disfruta las horas posteriores a una nueva página dorada en su historia al meterse otra vez entre los cuatro mejores del Mundial

La Selección Argentina disfruta las horas posteriores a una nueva página dorada en su historia. Luego de superar los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza y asegurar su lugar entre los cuatro mejores, el plantel dirigido por Lionel Scaloni atraviesa un día cargado de emociones, festejos y análisis sobre todo lo que dejó una jornada inolvidable.

La clasificación a semifinales volvió a despertar una movilización nacional similar a la vivida durante Qatar 2022. Desde los festejos espontáneos en distintos puntos del país hasta las celebraciones dentro del vestuario, la ilusión por conseguir la cuarta estrella mundialista volvió a instalarse como el gran objetivo de una generación que ya quedó marcada en la historia del fútbol argentino.

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Con la mira puesta en el próximo desafío frente a Inglaterra, uno de los partidos con mayor carga simbólica del fútbol mundial, la Selección combina la experiencia de sus referentes con el entusiasmo de una nueva generación que busca seguir extendiendo el ciclo más exitoso del combinado nacional en las últimas décadas.

El historial de la Selección Argentina en octavos de final de Mundiales

La Selección argentina consiguió el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 este viernes por la noche, luego del durísimo triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde. El próximo desafío para los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscarán meterse en los cuartos de final, será Egipto, que sufrió y mucho para vencer por penales a Australia.

El saldo de la Albiceleste en octavos de final es muy positivo, ya que disputó esta instancia en 10 ocasiones y en siete salió victorioso, mientras que solo cayó en tres.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina las semifinales?

La Selección argentina se enfrentará a Inglaterra por un pase a la Final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro será el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Se trata del mismo estadio donde el conjunto nacional enfrentó el pasado martes a Egipto en los octavos de final.