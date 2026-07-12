Uno Santa Fe | Ovación | Selección

Scaloni, pendiente en la Selección Argentina de la recuperación de varios titulares

La Selección Argentina volvió a superar una prueba física en el Mundial al vencer a Suiza, en otro duelo que fue al alargue y dejó a varios exhaustos

12 de julio 2026 · 12:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Scaloni, pendiente en la Selección Argentina de la recuperación de varios titulares

La Selección Argentina volvió a superar una exigente prueba física en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final, en otro encuentro que se extendió hasta el alargue y dejó a varios futbolistas exhaustos.

Cristian Romero y Leandro Paredes debieron ser reemplazados durante la prórroga, mientras que otros jugadores también evidenciaron el desgaste acumulado. La principal tranquilidad para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico es que ninguno de los futbolistas terminó con una lesión.

• LEER MÁS: Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Romero, sustituido en el entretiempo del alargue, y Paredes, reemplazado por José Manuel López a los 110 minutos, dejaron la cancha únicamente por el cansancio físico. Lionel Messi también generó preocupación tras recibir un golpe de Granit Xhaka en el ojo derecho durante el segundo tiempo.

Aunque inicialmente mostró gestos de dolor y se tocó la zona afectada, las molestias disminuyeron con el correr de los minutos. El calor, los viajes, la acumulación de minutos, el desgaste de la temporada y los dos alargues disputados en la fase final representan un desafío para el plantel argentino.

Con la semifinal ante Inglaterra programada para el miércoles a las 16 en Atlanta, el principal objetivo será recuperar físicamente a los jugadores.

Selección Scaloni Mundial
Noticias relacionadas
scaloni tiene listo el plan de la seleccion para buscar el pasaje a cuartos ante egipto

Scaloni tiene listo el plan de la Selección para buscar el pasaje a cuartos ante Egipto

¿con que rival tendria que jugar la seleccion en caso de avanzar a cuartos de final?

¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

los jugadores de la seleccion que terminaron al limite desde lo fisico ante cabo verde

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

lo que dejo la clasificacion de argentina a semifinales del mundial

Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Lo último

El departamento La Capital tuvo la menor cantidad de homicidios desde 2014, pero crece el uso de armas de fuego

El departamento La Capital tuvo la menor cantidad de homicidios desde 2014, pero crece el uso de armas de fuego

Orgullo santafesino: regresó la brigada USAR que participó de la misión humanitaria en Venezuela

Orgullo santafesino: regresó la brigada USAR que participó de la misión humanitaria en Venezuela

TelePASE llegó a más rutas de Santa Fe: cuáles son los nuevos peajes donde ya se puede pagar sin efectivo

TelePASE llegó a más rutas de Santa Fe: cuáles son los nuevos peajes donde ya se puede pagar sin efectivo

Último Momento
El departamento La Capital tuvo la menor cantidad de homicidios desde 2014, pero crece el uso de armas de fuego

El departamento La Capital tuvo la menor cantidad de homicidios desde 2014, pero crece el uso de armas de fuego

Orgullo santafesino: regresó la brigada USAR que participó de la misión humanitaria en Venezuela

Orgullo santafesino: regresó la brigada USAR que participó de la misión humanitaria en Venezuela

TelePASE llegó a más rutas de Santa Fe: cuáles son los nuevos peajes donde ya se puede pagar sin efectivo

TelePASE llegó a más rutas de Santa Fe: cuáles son los nuevos peajes donde ya se puede pagar sin efectivo

Scaloni, pendiente en la Selección Argentina de la recuperación de varios titulares

Scaloni, pendiente en la Selección Argentina de la recuperación de varios titulares

Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Ovación
Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Scaloni, pendiente en la Selección Argentina de la recuperación de varios titulares

Scaloni, pendiente en la Selección Argentina de la recuperación de varios titulares

Se completó la fecha 17 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó la fecha 17 del Apertura José Luis Burtovoy

Se disputó la fecha 16 del Apertura de Primera B sin cambios de trascendencia

Se disputó la fecha 16 del Apertura de Primera B sin cambios de trascendencia

Messi: Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer

Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados