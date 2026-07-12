El minuto a minuto del partido entre Colón y Central Norte

Colón recibe a Central Norte por la fecha 20 de la Primera Nacional en busca de otro triunfo para no perderle pisada a Ferro en la zona A

Tras la victoria en Puerto Madryn, el desafío de Colón era darle continuidad a ese envión este domingo recibiendo a Central Norte de Salta por la 20ª fecha de la zona A de la Primera Nacional. Lo hizo con un triunfo 4-0, con dobletes de Ignacio Lago y Alan Bonansea. Fue arbitrado por Maximiliano Macheroni y seguido por UNO Santa Fe.