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El minuto a minuto del partido entre Colón y Central Norte

Colón recibe a Central Norte por la fecha 20 de la Primera Nacional en busca de otro triunfo para no perderle pisada a Ferro en la zona A

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 15:03hs
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Tras la victoria en Puerto Madryn, el desafío de Colón era darle continuidad a ese envión este domingo recibiendo a Central Norte de Salta por la 20ª fecha de la zona A de la Primera Nacional. Lo hizo con un triunfo 4-0, con dobletes de Ignacio Lago y Alan Bonansea. Fue arbitrado por Maximiliano Macheroni y seguido por UNO Santa Fe.

Comenzó el partido: Colón ya recibe a Central Norte

Se puso en marcha en Santa Fe el cotejo de la fecha 20 de la zona A de la Primera Nacional entre Colón y Central Norte.

27 segundos: Colón se pone arriba ante Central Norte

Gran acción colectiva en el inicio del partido para que Ignacio Lago marque el 1-0 de Colón ante Central Norte.

10 minutos: Budiño salvó a Colón

Se patió Allende y Lamosa se metió por la derecha para que el arquero de Colón evite la igualdad de Central Norte. Primer desajuste importante en el fondo.

15 minutos: Colón amplía la ventaja ante Central Norte

Otra vez la llave de ataque por la derecha fue Marcioni, que metió un centro bajo al corazón del área para que Nacho Lago clave el 2-0 de Colón ante Central Norte.

25 minutos: Colón domina a voluntad

Colón es claramente dominador del juego y contaba con un Lago marcando diferencias en todo sentido, pero con la llave de ataque por la derecha. Central Norte luce perdido.

31 minutos: Colón domina y está cerca del tercero

Colón es el que manda y dispone con un Lago que hace lo que quiere. Casi marcar el tercero.

37 minutos: Bonansea casi marca para Colón

Colón presiona también alto y ahora con Bonansea, que la hizo muy bien en el área, estuvo cerca del tercero, pero la sacó el arquero de Central Norte.

Final del primer tiempo: Colón vence 2-0 a Central Norte

Concluyó el acto inicial con un rendimiento convicente de Colón, que le gana 2-0 a un inexpresivo Central Norte 2-0 en Santa Fe.

Arrancó el complemento: Colón, sin cambios

Se puso en marcha el segundo tiempo en Santa Fe, donde Ezequiel Medrán repitió los 11 de Colón que supera 2-0 a Central Norte.

2 minutos ST: Central Norte lleva peligro ante Colón

Colón salió relajado al complemento y en apenas dos intentos, Central Norte llevó peligro. En una tuvo que tapar el arquero Matías Budiño.

4 minutos ST: Colón liquida todo con Bonansea

Impacto inmediasto otra vez de Colón con Bonansea para poner el 3-0 ante Central Norte.

15 minutos ST: Bonansea marca el 4-0 de Colón

Otra vez el delantero apareció para que ahora Colón marque el 4-0 inapelable ante un rendido Central Norte, que ahora le queda evitar un escenario peor.

17 minutos ST: Medrán mueve el banco en Colón

Franco García y Agustín Toledo por Darío Sarmiento y Matías Muñoz, las variantes en Colón.

25 minutos ST: Medrán hace otras variantes en Colón

Ahora quienes ingresan en Colón son Conrado Ibarra y Facundo Castet en Colón, por Allende Marcioni.

36 minutos ST: Cardozo, la última variante en Colón

A la cancha el pibe Mateo Cardozo por un cansado Lértora en Colón, que gana cómodamente 4-0.

Final del partido: Colón goleó a Central Norte

Colón metió el segundo triunfo en fila con el 4-0 en Santa Fe ante Central Norte por la fecha 20 de la zona A de la Primera Nacional.

Formaciones de Colón y Central Norte

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Leonardo Felissia, Elías Calderón, Arian Pucheta y Agustín Aleo; Matías Villarreal, Maximiliano Ribero y Sergio Quiroga; Tomás Castro y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.

Goles: PT 27" y 15' Ignacio Lago (C); ST 4' y 15' Alan Bonansea (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Colón
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