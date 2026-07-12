Tras la victoria en Puerto Madryn, el desafío de Colón era darle continuidad a ese envión este domingo recibiendo a Central Norte de Salta por la 20ª fecha de la zona A de la Primera Nacional. Lo hizo con un triunfo 4-0, con dobletes de Ignacio Lago y Alan Bonansea. Fue arbitrado por Maximiliano Macheroni y seguido por UNO Santa Fe.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Central Norte
Colón recibe a Central Norte por la fecha 20 de la Primera Nacional en busca de otro triunfo para no perderle pisada a Ferro en la zona A
Por Ovación
12 de julio 2026 · 15:03hs
Formaciones de Colón y Central Norte
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Leonardo Felissia, Elías Calderón, Arian Pucheta y Agustín Aleo; Matías Villarreal, Maximiliano Ribero y Sergio Quiroga; Tomás Castro y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.
Goles: PT 27" y 15' Ignacio Lago (C); ST 4' y 15' Alan Bonansea (C).
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Maximiliano Macheroni.