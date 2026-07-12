Orgullo santafesino: regresó la brigada USAR que participó de la misión humanitaria en Venezuela

Los 40 brigadistas y sus perros de búsqueda arribaron este domingo a la Argentina. Fueron recibidos por autoridades provinciales en la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en Gálvez.

La misión internacional de la brigada USAR ( búsqueda y rescate urbano ) de Santa Fe concluyó exitosamente este fin de semana, tras el arribo de todo el contingente al país y la posterior llegada por vía terrestre a la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios , en Gálvez .

Los 40 rescatistas y los perros de búsqueda , que fueron desplegados en Venezuela junto con ocho toneladas de equipamiento especializado , regresaron en perfecto estado luego de afrontar una misión internacional de alta complejidad, en un escenario que demandó un elevado nivel de concentración, entrenamiento y trabajo coordinado.

La brigada santafesina integró el operativo internacional desplegado tras los terremotos que afectaron el norte de Venezuela y trabajó en la ciudad de La Guaira junto a equipos de rescate de ese país, además de brigadas de Bolivia y Ecuador, bajo la coordinación de las autoridades locales. Durante varios días realizó tareas de búsqueda técnica de personas, inspección de estructuras colapsadas y recuperación de víctimas.

El contingente fue recibido en la sede de la federación por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la diputada nacional Gisela Scaglia; la vocera provincial Virginia Coudannes; el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; el presidente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio; y el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce.

La participación de Santa Fe en esta misión internacional reflejó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de fortalecer de manera sostenida el sistema de Protección Civil, mediante la capacitación permanente de los equipos, la incorporación de equipamiento especializado y el desarrollo de protocolos que permiten a la provincia intervenir en emergencias de alta complejidad, tanto dentro como fuera del país.

Una bienvenida cargada de emoción: "Gracias eternas"

Tras recibir a los rescatistas santafesinos, el ministro Fabián Bastia transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó el compromiso de los bomberos.

"Sin dudas, ustedes integran una de las instituciones más valoradas de la provincia de Santa Fe. Han demostrado una entrega y un esfuerzo enorme: gracias eternas", expresó.

Por su parte, Gisela Scaglia agradeció el trabajo realizado en Venezuela y sostuvo que los bomberos "le hicieron honor con mucho sacrificio, estando presentes y demostrando lo que somos capaces de hacer los santafesinos cuando estamos unidos".

Además, afirmó que junto al gobernador siempre destacan que "los mejores bomberos voluntarios del país están en la provincia de Santa Fe".

A su turno, Raúl Ponisio remarcó el orgullo que representa para la federación la actuación del equipo en el exterior.

"Forman parte de un equipo altamente preparado y capacitado para cumplir estos servicios, que se pudieron realizar al mismo nivel de las brigadas USAR del mundo", señaló.

"Fuimos 40, volvimos 40"

Al arribar a Gálvez, el jefe de Operaciones de la federación santafesina, Alejandro Brullo, resumió el sentimiento del grupo tras finalizar la misión.

"Fuimos 40, volvimos 40. Fue muy importante el acompañamiento del Gobierno provincial y de la federación", afirmó.

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios cuenta con certificación internacional Insarag de Naciones Unidas, lo que la habilita para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano en escenarios de colapso estructural.

Con el regreso del contingente concluyó una misión que volvió a poner de manifiesto el profesionalismo de los bomberos voluntarios santafesinos y consolidó a Santa Fe como una referencia nacional e internacional en materia de respuesta ante emergencias.