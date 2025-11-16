Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

Deportivo Madryn (0) y Morón (1) se medirán este domingo desde las 17.15 en el Abel Sastre de Puerto Madryn, en busca de la final del Reducido.

Deportivo Madryn y Deportivo Morón protagonizarán este domingo un choque determinante en la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Desde las 17.15, en el Estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, se definirá quién acompañará a Gimnasia de Mendoza —campeón del torneo— a la gran final del Reducido.

El Gallito llega con una ventaja mínima pero valiosa: el 1-0 conseguido en la ida, gracias al gol de Franco Vázquez en el Nuevo Francisco Urbano. La tarea ahora será resistir y sostener la diferencia ante un Madryn que tendrá a su favor el empuje de su gente y la ventaja deportiva, que le permite clasificar con un triunfo por cualquier margen.

Cómo llega Deportivo Madryn

El Aurinegro comandado por Leandro Gracián arrastra un camino intenso y cargado de emociones. Después de adjudicarse la Zona A de la fase regular, cayó en la final por el ascenso directo frente a Gimnasia de Mendoza y debió reacomodarse rápidamente para afrontar el Reducido. En cuartos, superó a Gimnasia de Jujuy luego de una polémica decisión que le dio por perdido el partido de ida a los jujeños.

Madryn cuenta con una estructura sólida, con Yair Bonin como garantía bajo los tres palos y Facundo Giacopuzzi como líder de una defensa dura y consistente. En ataque, la carta más pesada es Luis Silba, siempre peligroso en el área rival. El plantel sabe que está ante su última oportunidad de volver a posición de ascenso.

Cómo llega Deportivo Morón

Morón, dirigido por Walter Otta, vive un presente anímico fuerte tras eliminar a dos candidatos: primero a San Martín de Tucumán y luego a Atlanta, ambos como visitante. El Gallo fue cuarto en la Zona B y construyó su camino a fuerza de orden, sacrificio y eficacia en los momentos clave.

En lo futbolístico, el equipo se sostiene en la proyección constante de los laterales Juan Manuel Cabrera y Roberto Livera, además del poder ofensivo de Ivo Constantino, referencia clave en campo rival. En lo institucional, la semana sumó tensión por la suspensión provisional que la AFA aplicó a Otta por 30 días, una decisión que el técnico dijo “no entender” y que el club ya salió a rechazar.

El antecedente inmediato

El partido de ida dejó una serie abierta. Morón fue más efectivo y se llevó el 1-0 que ahora intentará defender en un escenario complejo. Madryn, respaldado por su localía y obligado a ganar, promete un duelo intenso y repleto de dramatismo.

Lo que está en juego

El ganador avanzará a la final por el segundo ascenso, donde lo espera un rival que saldrá de la otra semifinal entre Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Caseros. El perdedor, en cambio, pondrá fin a un año exigente y se quedará sin la posibilidad de llegar a la Primera División.

El Aurinegro apuesta a su fortaleza en casa. El Gallito, a su convicción en los partidos decisivos. Los dos llegan con argumentos, historia reciente y ambición. El domingo, en Puerto Madryn, solo uno seguirá soñando con ascender.