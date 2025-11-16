Uno Santa Fe | Ovación | Madryn

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

Deportivo Madryn (0) y Morón (1) se medirán este domingo desde las 17.15 en el Abel Sastre de Puerto Madryn, en busca de la final del Reducido.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 09:31hs
Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

Deportivo Madryn y Deportivo Morón protagonizarán este domingo un choque determinante en la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Desde las 17.15, en el Estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, se definirá quién acompañará a Gimnasia de Mendoza —campeón del torneo— a la gran final del Reducido.

El Gallito llega con una ventaja mínima pero valiosa: el 1-0 conseguido en la ida, gracias al gol de Franco Vázquez en el Nuevo Francisco Urbano. La tarea ahora será resistir y sostener la diferencia ante un Madryn que tendrá a su favor el empuje de su gente y la ventaja deportiva, que le permite clasificar con un triunfo por cualquier margen.

Cómo llega Deportivo Madryn

El Aurinegro comandado por Leandro Gracián arrastra un camino intenso y cargado de emociones. Después de adjudicarse la Zona A de la fase regular, cayó en la final por el ascenso directo frente a Gimnasia de Mendoza y debió reacomodarse rápidamente para afrontar el Reducido. En cuartos, superó a Gimnasia de Jujuy luego de una polémica decisión que le dio por perdido el partido de ida a los jujeños.

Madryn cuenta con una estructura sólida, con Yair Bonin como garantía bajo los tres palos y Facundo Giacopuzzi como líder de una defensa dura y consistente. En ataque, la carta más pesada es Luis Silba, siempre peligroso en el área rival. El plantel sabe que está ante su última oportunidad de volver a posición de ascenso.

Cómo llega Deportivo Morón

Morón, dirigido por Walter Otta, vive un presente anímico fuerte tras eliminar a dos candidatos: primero a San Martín de Tucumán y luego a Atlanta, ambos como visitante. El Gallo fue cuarto en la Zona B y construyó su camino a fuerza de orden, sacrificio y eficacia en los momentos clave.

En lo futbolístico, el equipo se sostiene en la proyección constante de los laterales Juan Manuel Cabrera y Roberto Livera, además del poder ofensivo de Ivo Constantino, referencia clave en campo rival. En lo institucional, la semana sumó tensión por la suspensión provisional que la AFA aplicó a Otta por 30 días, una decisión que el técnico dijo “no entender” y que el club ya salió a rechazar.

El antecedente inmediato

El partido de ida dejó una serie abierta. Morón fue más efectivo y se llevó el 1-0 que ahora intentará defender en un escenario complejo. Madryn, respaldado por su localía y obligado a ganar, promete un duelo intenso y repleto de dramatismo.

Lo que está en juego

El ganador avanzará a la final por el segundo ascenso, donde lo espera un rival que saldrá de la otra semifinal entre Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Caseros. El perdedor, en cambio, pondrá fin a un año exigente y se quedará sin la posibilidad de llegar a la Primera División.

El Aurinegro apuesta a su fortaleza en casa. El Gallito, a su convicción en los partidos decisivos. Los dos llegan con argumentos, historia reciente y ambición. El domingo, en Puerto Madryn, solo uno seguirá soñando con ascender.

Madryn Morón Reducido
Noticias relacionadas
colon volvio a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la liga argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

que necesita independiente para clasificarse a la sudamericana

Qué necesita Independiente para clasificarse a la Sudamericana

un piloto murio mientras participaba de una competencia zonal en la plata

Un piloto murió mientras participaba de una competencia zonal en La Plata

rosario central perdera a una de sus figuras para el inicio de los playoffs

Rosario Central perderá a una de sus figuras para el inicio de los playoffs

Lo último

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Último Momento
Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Ovación
Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus